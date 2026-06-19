Video sacó a relucir dolor que tuvo Luis Díaz y nadie vio vs. Uzbekistán: tenía hielo

Luis Díaz es el gran referente de la Selección Colombia para el mundo. Su primer partido de la Copa Mundo jugado el pasado miércoles ante Uzbekistán era un gran reto; sin problemas lo sorteó logrando marcar y asistir.

Fue un partido correcto del guajiro hasta cuando Néstor Lorenzo decidió sacarlo. El extremo cumplió a cabalidad las tareas encomendadas, no se apresuró por ser la figura y supo esperar para aportar en ofensiva.

Así celebró el gol de la victoria de Colombia el atacante Luis Díaz, quien marcó su primer gol en un Mundial, en la victoria de la Tricolor 2-1 sobre Uzbekistán. Foto: Copa Mundial Fifa

Bayern Múnich soltó anuncio de Luis Díaz en pleno Mundial 2026 tras gol a Uzbekistán

Ya en el banco de suplentes durante los minutos finales vivió el apretado cierre del partido como un hincha más. También sirvió de animador de sus compañeros y hasta de ayudante de los asistentes técnicos del argentino.

Una cámara que se encontraba cerca al banco de suplentes tomó una grabación donde se ve a Lucho en primer plano. Allí llamó la atención verlo con una bolsa de hielo en su pierna derecha. Dicho malestar no fue reportado y alarmó al ver dicha imagen que se ha viralizado en las últimas horas.

Por fortuna pareciera ser algo leve, pues cuando vino el tercer gol de Colombia, obra de Cucho Hernández, Díaz no revistió dolor que le impidiera salir a correr y celebrar.

La emoción de Luchito Diaz al tercer gol de Colombia, Dios mío ¡QUE PASIÓN! ❤️🇨🇴



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Lucho Díaz participó desde afuera de la acción, estuvo inquieto y cuando vio que si compatriota se deshizo de la marca, lanzó la pelota y se anotó el 3-1, estuvo celebrando con todo el grupo de los tres primeros puntos.

Fue un éxtasis total del guajiro que es viral en las últimas horas en redes sociales. La afición le aplaude al del Bayern Múnich su manera de jugar y vivir el fútbol tanto en campo, como cuando está por fuera.

Éxtasis de Díaz en su primer Mundial

A Luis Díaz se le escapó la posibilidad de marcar su primer gol en una Copa del Mundo durante el primer tiempo, cuando el palo evitó su celebración. Sin embargo, en la segunda mitad tuvo revancha y esta vez su remate terminó en el fondo de la red para establecer el 2-1 parcial de Colombia frente a Uzbekistán.

Tras la anotación, el guajiro se tendió sobre el césped visiblemente emocionado por haber cumplido el objetivo de aportar en el marcador. Mientras recibía las felicitaciones de sus compañeros, algunas lágrimas reflejaron la magnitud del momento que estaba viviendo.

Celebración de la Selección Colombia en el gol de Luis Díaz ante Uzbekistán en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Sobre esa experiencia inolvidable, expresó: “Fue un momento muy especial para mí. Ya sentía sensaciones increíbles cuando iba a salir al campo; estaba que lloraba, se me vinieron cosas del pasado”.

“Luché para estar acá y hoy estoy cumpliendo el sueño de pequeño, de jugar un Mundial con mi país. Rescato lo que hizo el equipo; sin ellos, nada de esto sería posible”, aseguró al referirse al camino recorrido para llegar a esta cita mundialista.

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“Muy agradecido con Dios por regalarme estos momentos. Muy feliz por el resultado, era lo que veníamos a buscar. Es muy importante ganar este primer partido para estar en el primer lugar”, indicó el atacante tras el triunfo en el debut.

Finalmente, agregó: “Hemos controlado la primera parte, luego ellos mejoraron. Ahora debemos corregir lo no tan bueno, ir paso a paso y mantener los pies en la tierra”.

En los encuentros restantes de la fase de grupos, Colombia enfrentará a RD Congo y Portugal.