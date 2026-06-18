James Rodríguez hizo contundente publicación: mensaje en medio del Mundial 2026 es claro

Pies sobre la tierra. Eso es lo que transmite James Rodríguez en su más reciente publicación a través de redes sociales, donde anima a la afición colombiana para lo que viene del Mundial 2026, pero también es cauteloso, pues apenas se dio el “primer paso”.

“Una gran alegría para todos en nuestro país. Fue fantástico el acompañamiento en el estadio. Vamos por mucho más”, aseveró junto a cuatro fotos que adjuntó para celebrar la victoria ante Uzbekistán del miércoles pasado.

Sentimientos por el tercer Mundial

Tres Copas del Mundo lleva a cuestas James Rodríguez. Seguro que la de 2026 será la última, por eso, la está viviendo de manera diferente y se emociona mucho más.

“Fue algo único, como si fuera mi primer partido. Fue único ver esto cuando sonó el himno. Es un sentimiento único, estoy feliz por eso”, declaró tras unos actos protocolarios en los que el Estadio Azteca hizo recordar a El Campín o el Metropolitano cuando juegan de locales.

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En otras declaraciones, compartió los momentos difíciles que ha tenido que enfrentar, los cuales lo han hecho más fuerte para el desafío que encara en Norteamérica.

“Ha sido un viaje largo y más en los últimos 3 meses, que han sido duros. Con la ayuda de los compañeros y del cuerpo técnico, estoy feliz. Hemos hecho un partido bueno”, expresó agradecido con la Tricolor, que lo blinda siempre.

James Rodríguez abraza a Jáminton Campaz tras el partido de Uzbekistán vs. Colombia. Foto: AP Photo/Ashtin Barker

Sobre su inclusión en el esquema, destacó el papel que intentó desempeñar. Allí, aunque no se le vio tan activo, sí estuvo dispuesto a ayudar.

“Ellos tácticamente son fuertes, estaban metidos atrás. Intenté tirarme atrás para filtrar pases y jugar. Puerta y Jhon Arias se tiraban al hueco que yo dejaba. Es fácil cuando uno tiene a estos muchachos con una calidad única”, destacó de quienes lo rodearon en Ciudad de México.

Poco influyente

Entre todas las estrellas del Colombia vs. Uzbekistán, James Rodríguez tuvo un desempeño discreto en la victoria 3-1 que se dio en el debut del Mundial 2026.

Una calificación de 6,6 puntos tras sus 71 minutos en campo deja ver que estuvo, mas no aportó para destacar. Completó el 87 % de los pases, dio el 50 % de los centros de manera correcta y tocó el balón en 64 ocasiones.

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Aunque el 10 no mostró su mejor juego, la mayoría de la afición en el estadio, que era colombiana, lo aplaudió al salir y lo ovacionó. Rodríguez respondió a dicho cariño con aplausos.

En los días que restan, se espera que los entrenamientos le sirvan al 10 para seguir poniéndose a tono. Ante RD Congo, el siguiente rival de la Tricolor, los duelos físicos requerirán del James con mejor estado de forma.

De momento, no se ha llegado a hablar de cambios en la nómina que debutó. Los 11 que protagonizaron la más reciente victoria salieron sin complicaciones y, salvo disposición técnica, se mantendrían para los siguientes partidos del Mundial 2026.