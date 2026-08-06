Aseguran que canterano de Millonarios es nuevo jugador de Santa Fe: Estuvo con Lionel Messi en Estados Unidos

Santa Fe se sigue moviendo en el mercado de pases y ahora está a mínimos detalles de firmar a un canterano de Millonarios que estuvo durante la administración de Alberto Gamero en el equipo azul. Emerson Rivaldo Rodríguez apura la incorporación en el rojo de Bogotá.

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Con Millonarios, Emerson Rivaldo jugó la final de la Liga Betplay ante Deportes Tolima, en una serie que perdieron y el campeón fue el club tolimense. Luego, pasó al Inter Miami en la MLS, club donde también estuvo en camerino con Lionel Messi.

“La primera vez que lo vi, sudé de los nervios. Yo, viendo a un man de esos, sudé y todo. Lo saludé normal, me preguntó que dónde era y ya, no hablé mucho con él. Fue una experiencia muy bonita, porque, pues uno ver esos jugadores en televisión y ahora tenerlos ahí todos los días compartiendo, para mí era un sueño, son unos cracs como personas y futbolísticamente más aún”, aseguró Emerson Rivaldo Rodríguez en una entrevista con Caracol Radio en el 2024.

Emerson Rivaldo Rodríguez y Lionel Messi Foto: Foto tomada del perfil de Instagram emerson__rodriguez25

Tras su paso por el Inter Miami, Emerson Rivaldo estuvo en el Santos Laguna de México, antes de volver a Millonarios a cumplir un segundo ciclo con la camiseta azul. Luego fue al Vasco Da Gama de Brasil y en el 2025 comenzó su camino por Bulgaria.

Emerson Rivaldo se lamenta por acción con Millonarios Foto: Getty Images

Emerson Rivaldo fue adquirido por el Ludogorets, el equipo más grande e influyente de Bulgaria y estuvo dos temporadas. Su último club fue el Botev Plovdiv búlgaro. A sus 25 años de edad, ha anotado 24 anotaciones por los clubes donde ha pasado.

Emerson Rivaldo firma con Santa Fe

Llegó el momento de demostrar todo su potencial como extremo en Santa Fe, club que deposita confianza en su talento para luchar en los tres frentes: Copa Colombia, Liga Betplay y Copa Sudamericana. El jugador sonó con fuerza para ir al Deportivo Cali, pero Eduardo Méndez parece que ganó la partida por el atacante de Buenaventura.

El canterano azul apunta a ser el reemplazo de Yeicar Perlaza, un jugador que fue pedido por Atlético Nacional en el proyecto de Lucas González. Se espera que Emerson Rivaldo pueda pelear el puesto en la titular con Jader Obrian y Omar Fernández Frasica.

En otros movimientos de Santa Fe en el mercado, se destaca el fichaje de Kevin Balanta, quien llegó a préstamo desde el Santos Laguna de México y apunta a ser clave en el equipo rojo como defensa central o volante de primera línea.