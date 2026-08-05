Drástica decisión en Santa Fe: Jugador no va más y ya fue notificado por su nuevo equipo

Santa Fe se concentra en sus actividades en Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana en el afán por ser campeón. Por otra parte, también es noticia en los últimos días por cuestiones extradeportivas que tienen que ver con su nómina. Es confirmado que un jugador querido por su hinchada no va más.

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Tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de superar con contundencia a Caracas FC, los rumores por Ewil Murillo se hicieron muy fuertes. La semana pasada tomó mucha fuerza su salida del equipo, y ya es confirmado que no va más en el elenco bogotano e irá al exterior.

El presidente del club, Eduardo Méndez, habló tras la clasificación en la Sudamericana y dejó abierta la posibilidad de salida para Ewil Murillo. El dirigente dijo que esa posición del campo está muy bien distribuida, pero aclaró que era real el viaje del volante a su nuevo equipo.

Ewil Murillo abrió el marcador en la final vuelta de la Superliga 2026 Foto: Colprensa

Desde Brasil es confirmado que Ewil Murillo será nuevo jugador del Ceará, club que se mueve por la zona baja de la segunda división del fútbol brasileño. En sus afanes por aumentar el nivel en la cancha y salvar la categoría, llevan al volante colombiano, que en Santa Fe tuvo buenos rendimientos.

La forma en la que Ewil recupera el balón y se lanza al ataque inmediatamente como si fuera un delantero con tal de acompañar a Hugo y aprovechar el espacio. Repetto porque borraste a este hombre? pic.twitter.com/eY61HvgZPP — 🕷️ CISF 🇮🇩 (@GolesDoSantaFe) August 4, 2026

Ewil es recordado por aquel gol en un partido decisivo ante Millonarios. Al equipo azul le bastaba solo con el empate para llegar a la final, pero se vio sorprendido por Santa Fe y Murillo anotó un gol que básicamente apagó las ilusiones del grupo de futbolistas que lideraba Radamel Falcao García. Desde ese momento, el futbolista fue clave en el esquema ofensivo del ‘León’.

Ewil Murillo se pierde la Sudamericana con Santa Fe

Mientras Ewil Murillo alista su incorporación al Ceara de Brasil, Santa Fe se concentra en la Copa Sudamericana, donde enfrentará en octavos de final a River Plate y es el único representante colombiano en competencia.

Con la salida de Ewil, Kevin Balanta, nuevo fichaje de Santa Fe, podría tomar su lugar en el grupo de volantes centrales junto a Yilmar Velásquez, Jhojan Torres, Daniel Torres y Kilian Toscano, dejando al canterano Jean Caicedo como defensa con Emanuel Olivera, Iván Scarpetta y Víctor Moreno.

(Ida) Santa Fe vs. River Plate : Estadio El Campín - Miércoles 12 de agosto a las 7:30 p. m. (COL).

: Estadio El Campín - Miércoles 12 de agosto a las 7:30 p. m. (COL). (Vuelta) River Plate vs. Santa Fe: Estadio Monumental - Miércoles 19 de agosto a las 7:30 p. m. (COL).