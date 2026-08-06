Lorenzo tendrá nuevo asistente técnico en la Selección Colombia: Ministerio del Deporte agiliza su nombramiento

El técnico Néstor Lorenzo, renovado por la Federación Colombiana de Fútbol, se enfoca en un nuevo proceso con la Selección Colombia y en superar el complicado momento tras caer en el Mundial 2026 en los octavos de final a manos de la selección de Suiza.

El 0-0 y la tanda de penaltis en Canadá fue la consumación de una dolorosa eliminación que levantó críticas en las cuales muchos pedían su salida de la Tricolor. Pese a ello, lo que sí se confirmó fue la salida de Amaranto Perea como su asistente.

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Con respaldo total del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún— quien además busca las formas para ser reelecto—, Lorenzo tuvo la confianza necesaria y ahora se concentra en un proyecto que no tiene margen de error, además del afán por descubrir el recambio en la Selección Colombia y atraer nuevos talentos desde las categorías inferiores.

Antes del Mundial 2026, se sabía que Luis Amaranto Perea dejaría el cargo de asistente técnico de Lorenzo para hacerse responsable como DT del Independiente Medellín en reemplazo de Alejandro Restrepo.

Tras la caída con Suiza, la vacante de AT quedó disponible y el primer candidato para trabajar al lado de Néstor sería Arturo Reyes,con miras al título de la Copa América 2028.

El nombre de Arturo Reyes es mencionado en estos días como la gran posibilidad para el cargo y la más reciente resolución del Ministerio del Deporte agilizaría su nombramiento en la FCF, pues menciona al Deportivo Pereira y su complicada situación financiera.

Arturo Reyes ya pasó por la Selección Colombia. Foto: Diego Pineda

El nombre de Reyes toma fuerza para suceder a Amaranto Perea. Arturo es un viejo conocido en la Federación Colombiana de Fútbol tras dirigir a la Sub 20 cuando salió Piscis Restrepo y además fue interino al momento de la salida de José Pékerman y antes del arribo de Carlos Queiroz.

Circular de MinDeporte agilizaría el nombramiento en la FCF

La Resolución740 del Ministerio del Deporte, mediante la cual se le retira el reconocimiento deportivo al Deportivo Pereira, indica que no podría continuar operando en el fútbol colombiano. La reciente comunicación de la entidad gubernamental deja en apuros al club Matecaña y prácticamente le ordena que se coloque al corriente en un plazo de 10 días para no perder el reconocimiento deportivo.

Deportivo Pereira es dirigido por Arturo Reyes. Foto: Juan Sebastian Henao / Colprensa

Esta coyuntura podría forzar alguna decisión de Arturo Reyes de forma prematura ante los rumores de que lo quieren como AT de Néstor Lorenzo.

Arturo Reyes prefiere esperar

“Qué pregunta difícil porque todo el mundo quiere estar en la Selección. Mi experiencia en la Selección fue muy positiva. Aparte de todo lo que aprendí, la pasé bien, trabajar en Selección es muy distinto a trabajar en clubes, te da un estatus muy diferente”, dijo Arturo Reyes ante las sensaciones por su pasado en la Tricolor.

Arturo Reyes, técnico colombiano. Foto: Colprensa

“Habría que analizarlo (firmar en la Selección Colombia), pensar muy bien, por el país uno puede hacer muchas cosas, pero yo creo que tengo una responsabilidad con las personas que están trabajando conmigo en el cuerpo técnico (Deportivo Pereira). No son muchos los años que llevo dirigiendo en el fútbol profesional, todavía me queda tiempo para ser cabeza en un equipo de fútbol”, agregó Reyes.