Definido el futuro de Vinicius Jr: llegó a un acuerdo oficial y firmó contrato hasta 2032

Horas después de haber anunciado a Yan Diomandé como nuevo fichaje por 140 millones de euros, Real Madrid confirmó la decisión final sobre el futuro de Vinicius Jr. El astro brasileño rechazó la propuesta del Arsenal y firmó su renovación de contrato hasta 2032.

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“Real Madrid C. F. y Vinicius Jr han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032″, indica el comunicado oficial.

Vinicius tenía la posibilidad de irse a la Premier League; sin embargo, puso como prioridad al conjunto merengue. Ahora se suma al proyecto de José Mourinho, armando un ataque de ensueño junto a Kylian Mbappé, Yan Diomandé, Rodrygo y Carlos Espí.

Real Madrid calificó a Vini como “uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia” por todas sus contribuciones ofensivas. “Ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024)”, indicó el equipo español.

Vinicius viene de dos temporadas difíciles como titular del Real Madrid. Su rendimiento no fue el mejor bajo las órdenes de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, con quienes tuvo tensión a la hora de los cambios y otras decisiones tácticas.

Real Madrid anunció su nuevo fichaje de lujo: firma por un total de 140 millones de euros

Eso hizo que la hinchada del Real Madrid le dedicara abucheos desde las tribunas del Estadio Santiago Bernabéu, algo a lo que no estaba acostumbrado cuando brillaba en el esquema de Carlo Ancelotti.

Esta renovación es un mensaje directo para el resto de Europa. Real Madrid quiere reconquistar el título de la Champions League y armó un plantel repleto de figuras, acompañado además por la experiencia ineludible de Mourinho en el banco.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior (#07), reacciona a su sustitución durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona. Foto: AFP

Así ha sido la carrera de Vinicius en el Real Madrid

Vinicius, que llegó al gigante blanco con 18 años en 2018, ha jugado 375 partidos, con 128 goles y 14 títulos, entre ellos dos títulos de Champions League.

Aunque su brillo como goleador se ha apagado tras la llegada de Mbappé, ha sido determinante en partidos claves del Real Madrid. Por ejemplo, este año marcó en el partido de ida contra Benfica por los playoffs de acceso a octavos de Champions y provocó la sanción del argentino Gianluca Prestianni al recibir presuntos insultos racistas.

La renovación de Vinícius, de 26 años, llega cuatro horas después del anuncio del fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, convertido en el jugador más caro en la historia del merengue, que pagó, según medios de prensa, unos 140 millones de euros por su traspaso procedente del Leipzig.