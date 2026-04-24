Gianluca Prestianni no se salvó: UEFA le oficializó severo castigo por caso con Vinícius

La UEFA suspendió este viernes al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni seis partidos por comportamiento “discriminatorio”, aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años.

El extremo argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle “mono” a la estrella del Real Madrid Vinícius en el juego de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions el 17 de febrero.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta discriminación.

Gianluca Prestianni, jugador argentino de Benfica. Foto: Brazil Photo Press via AFP

El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la UEFA para el partido de vuelta, ganado por el Madrid. Este partido ya se incluye en la sanción.

La UEFA decidió este viernes suspenderlo por “un total de seis partidos oficiales de competiciones de la UEFA y/o de selecciones nacionales”.

El órgano rector del fútbol europeo entiende que Prestianni incurrió en una “conducta discriminatoria” con sus acciones.

Al condenar finalmente al jugador por “conducta xenófoba” en lugar de por insulto racista, según su comunicado, la cámara disciplinaria de la UEFA valida la línea de defensa de Gianluca Prestianni, tal como había informado la cadena estadounidense ESPN.

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Tres de los encuentros de sanción quedan en suspenso durante dos años y el jugador no deberá cumplirlos, siempre que no reincida.

El órgano rector del fútbol europeo precisó que solicitará a la FIFA “que la suspensión se extienda a nivel mundial”.

En ese caso, esto podría afectar a una eventual participación de Prestianni con la selección argentina en el Mundial.

“Sin pruebas”

El futbolista argentino Gianluca Prestianni consideró que fue sancionado “sin pruebas” en el supuesto incidente racista con el atacante brasileño Vinícius Jr durante un partido de Liga de Campeones de Europa en febrero.

El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la UEFA para el cotejo de vuelta, ganado por el Madrid.

Gianluca Prestianni de Benfica reacciona tras desperdiciar una ocasión en el partido contra Real Madrid en la Liga de Campeones Foto: AP

En una entrevista con el canal televisivo argentino Telefe, divulgada este miércoles, Prestianni dijo que perderse ese partido le “dolió mucho” y consideró que lo sancionaron “sin pruebas”.

“Me ponía a pensar en mi papá, mi mamá, mis abuelos, de que se digan tantas cosas que no soy ni pasaron. Es feo y duele mucho”, señaló en sus primeras declaraciones a los medios tras el incidente.

Gianluca Prestianni y Vinicius discutieron durante el partido de Benfica vs. Real Madrid. Foto: Getty Images

El argentino dijo además que está “muy agradecido” con el Benfica y con sus compañeros de equipo por apoyarlo puertas adentro y dijo que José Mourinho, su entrenador, “es un crack” y “una gran persona”.

Prestianni fue convocado para los amistosos que jugó la selección argentina la última semana de cara al Mundial de 2026 ante Mauritania (2-1) y Zambia (5-0). Pero no tuvo acción en ninguna de las dos victorias.

“Trabajo día a día para que llegue esta oportunidad”, dijo el extremo, que agregó que su sueño más grande es jugar un Mundial con la Albiceleste.

*Con información de la AFP.