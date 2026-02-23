Deportes

Así reaccionó Benfica tras la sanción contra Gianluca Prestianni: tajante respuesta a la UEFA

Se enciende la polémica faltando pocas horas para el partido de vuelta contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Redacción Deportes
23 de febrero de 2026, 10:57 a. m.
Gianluca Prestianni es el protagonista de este escándalo.
Gianluca Prestianni es el protagonista de este escándalo. Foto: AP

Gianluca Prestianni fue sancionado con un partido de manera provisional y no estará disponible para el duelo de vuelta de Real Madrid vs. Benfica por los playoffs de la Champions League 2025/26.

Aunque todavía no se ha demostrado que haya dirigido insultos de carácter racista contra Vinícius, la UEFA prefirió que no jugara en el Estadio Santiago Bernabéu para cuidar la imagen de la competición y evitar inconvenientes de seguridad.

Benfica se pronunció con un comunicado oficial en rechazo a la decisión de la UEFA, pues considera que no hay pruebas contundentes para señalarlo de comportamientos discriminatorios.

“SL Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid”, arranca el pronunciamiento de las águilas.

Prestianni es titular en el esquema ofensivo de José Mourinho y será una baja sensible para buscar la remontada en el partido de vuelta.

Benfica's Gianluca Prestianni fights for the ball against Real Madrid's Vinicius Junior during a Champions League playoff soccer match between SL Benfica and Real Madrid in Lisbon, Portugal, Tuesday, Feb. 17, 2026. (AP Photo/Pedro Rocha)
Gianluca Prestianni disputando un balón con Vinícius. Foto: AP

Benfica anunció que apelará

El club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones”, añade el comunicado.

Real Madrid y Benfica se enfrentan este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta en el que se esperaba un ambiente hostil para recibir a Prestianni.

El jugador argentino estaba decidido a viajar con el resto de la delegación y asumir las consecuencias por su encontronazo con Vinícius. No obstante, ahora tendrá que ver el partido desde casa, esperando que sus compañeros puedan darle la vuelta al marcador para eliminar al máximo ganador de la Champions.

Benfica añadió que “reafirma también su compromiso inquebrantable con la lucha contra todas las formas de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su actuación diaria, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del Club, como Eusébio”.

La sanción que le caería a Prestianni

Aunque ahora pagará un partido de suspensión provisional, Gianluca Prestianni corre el riesgo de recibir un duro castigo por parte de la UEFA.

El punto clave está en que se demuestre (o no) los comentarios racistas que denunció Vinícius en su contra.

De acuerdo al artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, “cualquier entidad o persona sujeta a este reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluido el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo determinado, o cualquier otra sanción apropiada”.

