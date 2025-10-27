Real Madrid ganó el clásico contra Barcelona (2-1) y se sacó la espinita por lo sucedido la temporada pasada. El conjunto merengue salió victorioso del Santiago Bernabéu gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

A pesar del triunfo, no todo fue alegría en el camerino local. Vinicius explotó por ser sustituido al minuto 72 y amenazó con irse del club.

“Siempre yo”, dijo el brasileño mientras le daba el cambio a su compatriota Rodrygo. “Yo me voy del equipo... Me voy, mejor me voy”, completó.

El audio de su reclamo quedó grabado en las cámaras de la transmisión oficial y fue revelado horas más tarde en DAZN.

Vinicius viene siendo objeto de debate en la prensa española. Fuentes cercanas al Real Madrid aseguran que no se siente contento con las decisiones de Xabi Alonso y podría buscar su salida en el próximo mercado de verano.

Xabi Alonso habló en rueda de prensa

La reacción de Vini no fue ajena para el cuerpo técnico, que tomará medidas al respecto para que no vuelva a suceder.

“Me quedo con muchas cosas positivas del partido, de Vinicius, por supuesto, lo hablaremos, pero no quiero perder el foco de lo importante. Esto son cosas que las hablaremos”, aseguró Alonso.

El técnico español prefirió quedarse con la victoria y el desempeño de sus dirigidos. “Se ha dado lo que queríamos hacer, una victoria importante, merecida e incluso corta. Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades, debes saber cómo tratar, con la misma exigencia y respeto, así lo haremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario”, agregó.

Vinicius saliendo del campo durante el clásico de Real Madrid vs. Barcelona. | Foto: AP

“Pique sano” con Lamine Yamal

Aunque Vinicius se fue al vestuario apenas lo sacaron, minutos después regresó y vio el final del partido sentado junto a sus compañeros.

De hecho, se vio inmerso en la discusión con Lamine Yamal por las palabras que el extremo del Barcelona había dicho en la previa al compromiso.

“Lo interpreto con normalidad, no hay que darle demasiada trascendencia a momentos de tensión. Es fútbol, son clásicos, en esos años (suyos de jugador) pasó de todo y ya está. Ha sido el momento, la tensión del momento, por parte de ellos y nosotros, estos piques han pasado siempre. No sé si es consecuencia de una cosa o de la otra, de las ganas que teníamos. No hay que asustarse por ese pique sano, dentro del respeto, yo lo he visto así”, afirmó Alonso.

Xabi negó que le hubiera puesto marcar personal a Lamine. “Tratamos de defender bien como equipo y no hemos tenido ninguna consideración y el equipo en general ha defendido bien y no hemos sufrido demasiadas ocasiones”, apuntó.