Confirman la primera baja del Real Madrid para 2026: delantero pidió que lo dejen irse

Fabrizio Romano aseguró que “quiere jugar más” y, por eso, buscará la salida en el mercado de invierno, a principios de enero.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 3:05 p. m.
Head coach of Real Madrid, Xabi Alonso, is present during the UEFA Champions League 2025/26 match between Real Madrid and Marseille at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on September 16. (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto via Getty Images)
Xabi Alonso habría aprobado la salida de Endrick en enero | Foto: NurPhoto via Getty Images

No todo es armonía en el Real Madrid. A pesar de haber recuperado el liderato de la liga española y gozar de salud en Champions League, los merengues tendrían confirmada su primera salida para el 2026.

De acuerdo a Fabrizio Romano, el periodista deportivo más famoso del mundo, todos los caminos conducen hacia la despedida de Endrick.

El joven delantero brasileño no cuenta para Xabi Alonso y esta temporada lleva seis suplencias consecutivas, sin la oportunidad del saltar al campo.

Semana de Champions League: partidos de alto calibre con Díaz, Ríos y más colombianos a bordo

Contra Getafe (0-1) fue convocado y las cámaras lo grabaron pateando una botella como signo de frustración ante su falta de minutos.

Dos días después de aquel compromiso, informan desde Europa, Endrick tiene decidido irse y se lo ha hecho saber a la dirigencia, encabezada por el presidente Florentino Pérez.

Apunta al Mundial 2026

La razón principal de este movimiento es que Endrick quiere disputar el Mundial 2026 y sin rodaje no tiene argumentos para llamar la atención de Carlo Ancelotti.

"Se espera que Endrick abandone el Real Madrid cedido en enero, y ya se están llevando a cabo conversaciones", indicó Fabrizio Romano.

Los dueños del conjunto merengue son conscientes de la situación y no le cerrarían la puerta, dada la inversión que hicieron para ficharlo procedente de Palmeiras en 2024.

“El brasileño quiere jugar más también de cara al Mundial 2026 (...) y se entiende que el Real Madrid está abierto a una cesión de Endrick”, agregó Fabrizio.

Xabi Alonso aprueba su salida

La noticia ha hecho eco en Brasil, donde hablan con preocupación del momento que atraviesa Endrick a falta de ocho meses para el inicio del Mundial.

Lamine Yamal entró al top-10: conozca el ranking de los futbolistas mejor pagados, según Forbes

Según ESPN Brasil, Xabi Alonso aprobó la salida del brasileño y está de acuerdo en que necesita salir cedido para buscar los minutos que no tendrá en el Real Madrid.

El técnico Xabi Alonso dio el visto bueno necesario para que la directiva del club merengue busque una solución en el mercado por el joven delantero brasileño lo antes posible. De hecho, incluso antes de la decisión del técnico español, los representantes del ex jugador del Palmeiras ya estaban trabajando entre bastidores para buscar ofertas", informaron.

Endrick, figura del Real Madrid en Copa del Rey.
Endrick, delantero del Real Madrid. | Foto: Getty Images

En ese orden de ideas, Endrick tratará de sumar la mayor cantidad de minutos en el cierre de 2025 y escuchará ofertas para irse en calidad de préstamo.

ESPN Brasil establece que ya hay “algunas conversaciones en curso”, pues Endrick demostró su calidad cuando jugaba con Palmeiras y no le faltarían pretendientes en el mercado de invierno.

Lo cierto es que su salida del conjunto merengue está prácticamente sentenciada, pues está claro que es el último de la fila, detrás de Franco Mastantuono, Brahim Díaz, Rodrygo y hasta el propio canterano Gonzálo García.

