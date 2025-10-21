Confirman la primera baja del Real Madrid para 2026: delantero pidió que lo dejen irse

No todo es armonía en el Real Madrid. A pesar de haber recuperado el liderato de la liga española y gozar de salud en Champions League, los merengues tendrían confirmada su primera salida para el 2026.

De acuerdo a Fabrizio Romano, el periodista deportivo más famoso del mundo, todos los caminos conducen hacia la despedida de Endrick.

El joven delantero brasileño no cuenta para Xabi Alonso y esta temporada lleva seis suplencias consecutivas, sin la oportunidad del saltar al campo.

Contra Getafe (0-1) fue convocado y las cámaras lo grabaron pateando una botella como signo de frustración ante su falta de minutos.

Dos días después de aquel compromiso, informan desde Europa, Endrick tiene decidido irse y se lo ha hecho saber a la dirigencia, encabezada por el presidente Florentino Pérez.

Apunta al Mundial 2026

La razón principal de este movimiento es que Endrick quiere disputar el Mundial 2026 y sin rodaje no tiene argumentos para llamar la atención de Carlo Ancelotti.

"Se espera que Endrick abandone el Real Madrid cedido en enero, y ya se están llevando a cabo conversaciones", indicó Fabrizio Romano.

Los dueños del conjunto merengue son conscientes de la situación y no le cerrarían la puerta, dada la inversión que hicieron para ficharlo procedente de Palmeiras en 2024.

“El brasileño quiere jugar más también de cara al Mundial 2026 (...) y se entiende que el Real Madrid está abierto a una cesión de Endrick”, agregó Fabrizio.

🚨🇧🇷 Endrick, expected to leave Real Madrid on loan in January with talks already taking place.



The Brazilian wants to play more also ahead of World Cup 2026…



…and Real Madrid are understood to be open to a loan move for Endrick. 👀🔜 pic.twitter.com/dacH2q2vge — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2025

Xabi Alonso aprueba su salida

La noticia ha hecho eco en Brasil, donde hablan con preocupación del momento que atraviesa Endrick a falta de ocho meses para el inicio del Mundial.

Según ESPN Brasil, Xabi Alonso aprobó la salida del brasileño y está de acuerdo en que necesita salir cedido para buscar los minutos que no tendrá en el Real Madrid.

“El técnico Xabi Alonso dio el visto bueno necesario para que la directiva del club merengue busque una solución en el mercado por el joven delantero brasileño lo antes posible. De hecho, incluso antes de la decisión del técnico español, los representantes del ex jugador del Palmeiras ya estaban trabajando entre bastidores para buscar ofertas", informaron.

Endrick, delantero del Real Madrid. | Foto: Getty Images

En ese orden de ideas, Endrick tratará de sumar la mayor cantidad de minutos en el cierre de 2025 y escuchará ofertas para irse en calidad de préstamo.

ESPN Brasil establece que ya hay “algunas conversaciones en curso”, pues Endrick demostró su calidad cuando jugaba con Palmeiras y no le faltarían pretendientes en el mercado de invierno.