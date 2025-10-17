Lamine Yamal entró al top-10: conozca el ranking de los futbolistas mejor pagados, según Forbes

Pese a que acaba de cumplir los 18 años, el atacante del FC Barcelona Lamine Yamal ya figura en el Top 10 de los futbolistas mejor pagados del medio especializado Forbes, publicado este jueves.

El joven español cierra una lista liderada por el portugués Cristiano Ronaldo y en la que el astro argentino Lionel Messi ocupa la segunda posición.

Cristiano Ronaldo, leyenda del fútbol mundial | Foto: Getty Images

El diario económico Forbes cifra en 43 millones de dólares anuales los ingresos de Yamal, que renovó el pasado mes de mayo hasta 2031 con el Barça.

De esa cifra, unos 10 millones serían generados por los patrocinios del joven con marcas como Adidas.

Una cifra nada desdeñable para un futbolista al inicio de su carrera, pero que empequeñece al compararla con los 280 millones de dólares que estaría ganando Ronaldo.

El cinco veces Balón de Oro, que aterrizó a finales de 2022 en el campeonato saudita de la mano del Al Nassr, recibiría 230 millones de dólares de salario por parte de su club, además de obtener otros 50 millones de dólares gracias a su imagen, todavía muy atractiva para marcas de todo tipo.

El impacto de los salarios sauditas sitúa también al francés Karim Benzema en el tercer puesto (104 millones de dólares) y al senegalés Sadio Mané (54 millones) en la octava posición.

Lionel Messi llegando al estadio del Inter Miami | Foto: AP

Messi, que tras su salida del fútbol europeo puso rumbo a Estados Unidos, destaca por generar más de la mitad de sus 130 millones de euros en patrocinios: hasta 70 millones, según Forbes.

El equipo que más jugadores tiene en este Top 10 es el Real Madrid, con Kylian Mbappé (4º), Vinicius Jr. (6º) y Jude Bellingham (9º).

Erling Haaland (5º) y Mohamed Salah (7º), rivales en la lucrativa Premier League, completan el ranking.

Ranking de futbolistas mejor pagados según Forbes (en dólares):

1. Cristiano Ronaldo (POR/Al Nassr): 280 millones de dólares

2. Lionel Messi (ARG/Inter de Miami): 130 millones

3. Karim Benzema (FRA/Al Ittihad): 104 millones

4. Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid): 95 millones

5. Erling Haaland (NOR/Manchester City): 80 millones

6. Vinicius Jr. (BRA/Real Madrid): 60 millones

7. Mohamed Salah (EGY/Liverpool): 55 millones

8. Sadio Mané (SEN/Al Nassr): 54 millones

9. Jude Bellingham (ENG/Real Madrid): 44 millones

10. Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona): 43 millones

Yamal regresa a la acción

Después de haber acusado una lesión y no poder integrar la Selección de España en las eliminatorias al Mundial 2026, ahora se da el regreso de la estrella del Barcelona.

Con su club, el joven talento tendrá que cruzarse ante Girona, del colombiano, Yaser Asprilla.

Lamine Yamal se ha recuperado y regresa a la acción con Barcelona. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Dicho juego está previsto a desarrollarse este sábado, desde las 9:15 a.m. (hora de Colombia).

Para los culés tiene un potencial importante dicho partido, pues podría ser acercarse nuevamente al Real Madrid, quien lidera la tabla de posiciones de LaLiga española.