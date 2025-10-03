Barcelona emite comunicado oficial sobre Lamine Yamal: anuncio desata el culebrón en España

Minutos después de conocerse que Lamine Yamal estaba convocado por España para la doble fecha de eliminatorias europeas al Mundial de 2026, el FC Barcelona sacó un comunicado oficial anunciando que el jugador recayó de su lesión y no podrá asistir.

La polémica estaba armada desde septiembre, cuando Lamine regresó a su club lesionado del pubis y se perdió algunos partidos.

Hansi Flick, técnico del Barça, manifestó su molestia por la situación y pidió que se tenga más cuidado con la salud de los jugadores durante el parón internacional.

Lamine volvió a jugar la semana pasada y el miércoles estuvo presente en la derrota contra París Saint-Germain por la Champions League.

Barça frenó la convocatoria

Según la prensa española, al Barcelona le preguntaron sobre la condición del joven futbolista y desde el club respondieron que estaba con molestias pero apto para jugar.

Por esa razón, el técnico Luis de la Fuente lo incluyó en la convocatoria y lo espera el próximo lunes en los entrenamientos.

Sin embargo, Barcelona armó el lío en España asegurando que Lamine Yamal salió tocado del partido contra PSG.

En ese orden de ideas, De La Fuente tendrá que buscarle reemplazo y jugará los próximos dos juegos de eliminatorias sin su gran figura por la banda derecha.

La tensión es total entre Barcelona y la selección española, pues las palabras de Flick terminaron solo siendo el principio de este escándalo que envuelve al número 10.

La sensación que queda es que no hubo comunicación fluida entre ambas partes antes de entregar la convocatoria, pues el partido fue el pasado miércoles y hasta ahora se sabe que Lamine recayó en sus problemas de pubalgia.

Lamine Yamal lamentándose por su ocasión perdida | Foto: AP

Este es el comunicado oficial

“Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido después del partido contra el PSG. Es baja contra el Sevilla y el tiempo previsto de recuperación es de 2-3 semanas”, fue el comunicado del FC Barcelona.

Con esta recaída, Lamine se perderá su cuarto partido de liga en la presente temporada -ha jugado los otros cuatro- y no podrá acudir a la llamada del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, quien este mismo viernes le había convocado de nuevo.

Por su parte, Fermín López, que encadenó una segunda lesión muscular tras la sufrida también en el recto pero de la pierna izquierda a principios de septiembre, está algo más cerca de poder entrenar con el grupo y por ende de empezar a pensar en su vuelta al equipo, que podría ser de aquí a una o dos semanas en función de cómo evolucione la zona afectada con las nuevas cargas de trabajo.

La plantilla de Hansi Flick ha vuelto a los entrenamientos este viernes en una sesión de recuperación para empezar a preparar el desplazamiento al campo del Sevilla.