Kylian Mbappé no se aguantó: esto dijo tras la derrota del Barcelona contra PSG

Barcelona sufrió un baño de realidad y cayó en casa contra el París Saint-Germain (1-2). Los azulgranas empezaron ganando con el tanto de Ferran Torres, pero luego vino la remontada del vigente campeón a través de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos.

La clave de la victoria estuvo en los laterales: Nuno Mendes secó a Lamine Yamal, mientras que Achraf Hakimi puso la asistencia para el gol del triunfo sobre los minutos finales.

PSG confirmó que es favorito para repetir título esta temporada, pues le ganó al Barcelona sin la presencia varias de sus grandes figuras como Ousmane Dembélé, Marquinhos y Khvicha Kvaratskhelia.

El triunfo de los parisinos generó reacciones en todo el mundo, incluida la de Kylian Mbappé, quien hasta hace dos años hacía parte del equipo dirigido por Luis Enrique.

Gonçalo Ramos, autor del gol que decidió el partido en Montjuic | Foto: AP

El mensaje de Mbappé

Terminado el compromiso, Hakimi publicó una galería de fotos del partido y en los comentarios recibió las felicitaciones de los hinchas.

Mbappé, su gran amigo, no fue la excepción. “Oye, esto es demasiado, eh”, escribió la estrella del Real Madrid.

Las palabras de Kylian no tardaron en hacer eco a través de la prensa española, que encendió la polémica por la rivalidad histórica entre sus dos clubes más grandes.

La respuesta de Mbappé ya tiene más de 30.000 likes y ha generado 600 réplicas en la publicación de Hakimi.

En los comentarios también le reaccionaron compañeros de equipo como Kvaratskhelia y figuras de la farándula como el cantante puertorriqueño Eladio Carrión.

Decepción en Barcelona

La otra cara de la moneda es el Barcelona, que llegó a este duelo con la camiseta inflada después de tomar el liderato de la liga española y terminó con las manos vacías.

El técnico Hansi Flick asumió la responsabilidad de la derrota y reconoció que el PSG fue superior un el segundo tiempo.

“Empezamos muy bien el partido, pero a partir del minuto 30-35 el PSG controló más el juego. Sufrimos un poco en la primera parte y en la segunda no tuvimos la estructura habitual que solemos mostrar. No jugamos a nuestro máximo nivel, y esto es necesario cuando enfrentas a un rival con la calidad del PSG. Ellos lo hicieron muy bien, especialmente en la segunda parte, y merecen la victoria”, señaló el estratega alemán.

Barcelona también tenía bajas sensibles como Raphinha y Joan García, habituales titulares en el esquema de Flick.

Lamine Yamal empezó encendido en los primeros minutos, pero se fue apagando con el paso de los minutos. En el segundo tiempo no volvió a aparecer y permitió que el PSG saliera con más confianza al ataque.