Federico Valverde estalló; lea el comunicado oficial sobre su relación con Xabi Alonso: “Estoy triste”
El volante uruguayo fue suplente en el partido de Kairat Almaty vs. Real Madrid por Champions y lo grabaron durante el calentamiento.
Federico Valverde está en el ‘ojo del huracán’ por las versiones que le apuntan en la prensa española. El mediocampista uruguayo fue suplente en la victoria de Real Madrid sobre Kairat Almaty (0-5) en la fecha 2 de la Champions League.
Valverde se perfilaba como lateral derecho ante la ausencia de Alexander-Arnold y Dani Carvajal, sin embargo, en la previa al partido aseguró que no se sentía cómodo en esa posición.
Dichas declaraciones calentaron los ánimos en la afición madridista, que llegó a señalarlo de negarse a jugar y hacerle ‘pataleta’ al cuerpo técnico de Xabi Alonso.
Durante el partido en Kazajistán lo grabaron haciendo el calentamiento a otro ritmo, lo que encendió la llama de las críticas en su contra.
October 1, 2025
Comunicado de Fede Valverde
Ante todo el revuelo que causaron dichas imágenes y las especulaciones sobre su relación con Xabi Alonso, el jugador salió a defenderse con un comunicado oficial.
“He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar”, expresó el uruguayo.
Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti era un habitual titular, sin embargo, el arranque de la temporada ha dejado a Valverde fuera de la rotación.
En los últimos años, ha sido utilizado como lateral derecho cuando la situación lo amerita, pero fue hasta ahora que manifestó su incomodidad por jugar en esa posición. Ante esa circunstancia, Xabi dispuso a Raúl Asencio pegado a la banda.
“Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos”, agregó.
Federico Valverde también desmintió las imágenes del calentamiento. “Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea“, sentenció.
Xabi Alonso también habló
Estas declaraciones de Federico Valverde alimentan la polémica sobre su situación en este nuevo Real Madrid, que marcha líder de la Champions y segundo en la liga local.
Xabi Alonso también se refirió a la suplencia del volante uruguayo, luego de sus declaraciones en las que afirmaba “no haber nacido” para jugar de lateral.
"Fede siempre está dispuesto donde se le necesite. Es un jugador muy generoso, siempre con muy buena predisposición”, zanjó el estratega vasco.
“Y hoy, si el partido lo hubiesen necesitado, podría haber jugado como Álvaro Carreras. El partido ha ido, sobre todo en la segunda parte, en esa dirección. Y hay que dosificar los minutos y los esfuerzos. Los dos venían de una secuencia larga, habiendo jugado prácticamente todo. Es una decisión únicamente de ese tipo”, explicó Alonso bajándole la espuma a lo sucedido.