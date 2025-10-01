Federico Valverde está en el ‘ojo del huracán’ por las versiones que le apuntan en la prensa española. El mediocampista uruguayo fue suplente en la victoria de Real Madrid sobre Kairat Almaty (0-5) en la fecha 2 de la Champions League.

Valverde se perfilaba como lateral derecho ante la ausencia de Alexander-Arnold y Dani Carvajal, sin embargo, en la previa al partido aseguró que no se sentía cómodo en esa posición.

Dichas declaraciones calentaron los ánimos en la afición madridista, que llegó a señalarlo de negarse a jugar y hacerle ‘pataleta’ al cuerpo técnico de Xabi Alonso.

Durante el partido en Kazajistán lo grabaron haciendo el calentamiento a otro ritmo, lo que encendió la llama de las críticas en su contra.

Comunicado de Fede Valverde

Ante todo el revuelo que causaron dichas imágenes y las especulaciones sobre su relación con Xabi Alonso, el jugador salió a defenderse con un comunicado oficial.

“He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar”, expresó el uruguayo.

Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti era un habitual titular, sin embargo, el arranque de la temporada ha dejado a Valverde fuera de la rotación.

En los últimos años, ha sido utilizado como lateral derecho cuando la situación lo amerita, pero fue hasta ahora que manifestó su incomodidad por jugar en esa posición. Ante esa circunstancia, Xabi dispuso a Raúl Asencio pegado a la banda.

“Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos”, agregó.

Federico Valverde también desmintió las imágenes del calentamiento. “Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea“, sentenció.

Federico Valverde, volante uruguayo del Real Madrid. | Foto: Europa Press via Getty Images

Xabi Alonso también habló

Estas declaraciones de Federico Valverde alimentan la polémica sobre su situación en este nuevo Real Madrid, que marcha líder de la Champions y segundo en la liga local.

Xabi Alonso también se refirió a la suplencia del volante uruguayo, luego de sus declaraciones en las que afirmaba “no haber nacido” para jugar de lateral.

"Fede siempre está dispuesto donde se le necesite. Es un jugador muy generoso, siempre con muy buena predisposición”, zanjó el estratega vasco.