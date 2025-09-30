Real Madrid por Champions en Kazajistán: ¿dónde queda ese país y por qué puede estar en un torneo Uefa?

A un inhóspito destino tuvo que ir Real Madrid durante la fecha 2 de la fase de liguilla, por la Champions League 2025/2026.

Kazajistán fue el país al que el cuadro blanco viajó para enfrentarse al Kairat, un onceno que pertenece a la ciudad de Almaty, siendo esta la metrópolis más grande del país.

Estadio del Kairat en Almaty, Kazajistán . | Foto: UEFA via Getty Images

Ese modesto club ha sido la sensación desde que empezaron las fases previas del torneo. Ante Celtic, en los playoffs, dio el batacazo al eliminarlos desde el punto penal.

Camino del Kairat en Champions

Su andar en la competencia empezó desde la fase 1 y ha ido llave por llave, dejando en el camino a clubes como Slovan Bratislava, KuPS, Olimpija y Celtic.

Sin embargo, nada de esto hubiese pasado si el cuadro Kazajo no hubiera sido campeón de la Premier League de dicho país durante 2024.

Solo el primero de dicha tabla logra ir a la liga de campeones; Kairat Almaty lo logró tras superar por un punto a FC Astana.

¿Por qué Kazajistán hace parte de Uefa?

Para 2002, la Federación de Fútbol de Kazajistán se trasladó a la UEFA, luego de haber hecho parte de la AFC (Asia) y tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Kairat Almaty, club sensación de Kazajistán durante las fases previas de Champions League. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Si bien no tiene una gran porción de terreno adherido al continente europeo, en dicho momento argumentaron que un cinco por ciento estaba adjunto al Viejo Continente.

Por dicho motivo es que el cuadro de Kazajistán logra ser parte de torneos de Europa como la actual UEFA Champions League.

Hinchas no abandonaron al Real Madrid

Pese a un vuelo de casi 6.400 km y tres zonas horarias atravesadas, los aficionados del Real Madrid llegaron alegres el lunes a la mayor ciudad de Kazajistán para ver a su equipo enfrentarse el martes al modesto club Kairat Almaty.

“Honestamente, no he visto jugar al equipo kazajo, pero seguro que será un partido duro”, declaró a la AFP Joaquín Botella, de 40 años, previo al partido de la Liga de Campeones de Europa el martes.

“Espero que gane el Real Madrid”, insiste este hincha español, quien pese al desfase horario paseaba junto a otros fanáticos por las anchas calles de la ciudad kazaja, cantando y ondeando banderas de España y del Real Madrid.

Situada en el sureste de Kazajistán, a cerca de 300 km de China, la casa del Kairat Almaty acogerá el martes el primer partido de la Champions de su historia. ¿Qué mejor invitado para tal ocasión que el Real Madrid, club con 15 Copas de Europa en sus vitrinas?

La diferencia de dimensión deportiva entre ambos equipos ha llevado al medio especializado The Athletic a definir el encuentro como “posiblemente el duelo más desigualado de la historia de la competición”.

El portal Transfermarkt avalúa la nómina de los locales en 12,7 millones de euros frente a los 1.400 millones de los visitantes.

“Probablemente, ellos (Kairat) tratarán de dar lo mejor que tienen en el partido”, dijo Yolanda Castellanos, una auxiliar de vuelo de 54 años. “Es el partido de sus vidas”.