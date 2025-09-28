Cambio de líder en LaLiga de España 2025/2026. Barcelona se apoderó este domingo de la punta, luego de la derrota vivida un día antes por Real Madrid a manos del Atlético en el derbi de la capital.

Lamine Yamal dio una mano a los culés para que estos ganaran ante la Real Sociedad por 2-1, en el marco de la fecha 7.

Con unos 35 minutos en campo, el joven prodigio del balompié español le ayudó a los suyos para clasificar en busca de una anotación más.

Su asistencia a Robert Lewandowski dio continuidad a la remontada, que terminó por sellarse con otro gol más temprano del francés, Jules Koundé.

Justamente el francés hizo autocrítica en medio de la victoria que lograron en el estadio de Anoeta.

“Partido difícil. No me ha gustado nuestros últimos 25 minutos”, se recriminó junto a sus compañeros del Barca.

“Hemos sufrido demasiado. No hemos tenido el control de la pelota”, agregó.

“Ha faltado un poco de todo. Encontraron muy fácil por dentro... nos hemos complicado el partido”, terminó diciendo ante los micrófonos de Fútbol en Movistar Plus+.

Álvaro Odriozola había adelantado al equipo vasco en el minuto 31, pero los azulgranas dieron la vuelta al marcador con dos tantos de cabeza, firmados por el francés Jules Koundé (43) y el polaco Robert Lewandowski (59).

Jules Koundé fue uno de los anotadores del juego entre Barcelona y Real Sociedad | Foto: Getty Images

Con 19 puntos (seis victorias, un empate), el Barça, defensor del título, toma ahora los mandos de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Real Madrid (2º, 18 puntos), que el sábado había recibido una bofetada (5-2) en el derbi contra el Atlético de Madrid (5º, 12 puntos).

Yamal presentó su premio a Montjuic

En el transcurso de esta semana se realizó la gala del Balón de Oro, que ganó el francés, Ousmane Dembélé.

En segundo lugar quedó el niño maravilla de 18 años, Yamal, quien además se quedó con el premio Trofeo Kopa.

Justamente ese fue el reconocimiento que le presentó a la afición blaugrana en la previa del duelo ante los de San Sebastián.

En busca de que el año entrante el galardón sea suyo, Yamal destiló magia en el campo ante sus rivales.

Una de las acciones que se volvió viral por lo vistosa que fue, se produjo luego de estar acorralado hacia la banda y salir con un gran amague ante la presión de Sergio Gómez.

Fue una doble pasada por su pie -a lo Ronaldinho-, que terminó con un caño. Desde la grada cayeron gritos de asombro por lo hecho por el talentoso atacante.

Después de superar el reto de liga, los barcelonistas se ponen manos a la obra para el duelo de Champions League de esta semana ante vigente campeón, PSG (1 de octubre).

