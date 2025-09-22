Joan Laporta se pronunció después de que Lamine Yamal perdiera el Balón de Oro 2025

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona de España, se pronunció después de que la joven estrella Lamine Yamal no terminara como ganador del Balón de Oro 2025.

“Creaba cierta expectación y estoy muy feliz de haber venido. Como siempre, cuando sales y recibes estos reconocimientos, te emocionan. Lamine ya tiene dos trofeos Kopa, algo que no tiene nadie, y estoy convencido de que le motivarán para conseguir su gran objetivo, que es el Balón de Oro”, señaló Laporta a los medios.

El dirigente blaugrana reconoció que hubo “muchos nervios” en el auditorio durante la pugna por el galardón entre Lamine Yamal y el finalmente ganador Ousmane Dembélé, con gran presencia de aficionados del Paris Saint-Germain.

“Forma parte de la pasión que arrastra el fútbol. Nosotros venimos aquí a ganar, pero si no se logra, también es un orgullo estar nominados y competir con los mejores”, afirmó.

Joan Laporta, presidente del Barcelona. | Foto: Getty Images

Laporta espera que en una próxima oportunidad gane Yamal. Este lunes le tocó a Ousmane Dembélé y tras el premio, se mostró muy feliz. “Increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG”, afirmó. “No es tarea fácil llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho, una leyenda del fútbol. Es algo excepcional”, añadió.

El jugador francés quiso agradecer en primer lugar al PSG, que le fichó en 2023, y especialmente al presidente Nasser Al-Khelaïfi. “El club es una familia maravillosa, excepcional desde el primer día. Ha sido importantísimo para mí”, dijo. También tuvo palabras para el español Luis Enrique Martínez, su entrenador: “Ha sido maravilloso, se ha portado muy bien conmigo y ahora es como mi padre, una persona muy muy importante para mí”.

Dembélé destacó la temporada 2024-25 del PSG, en la que conquistaron la mayoría de títulos en juego, incluida la primera Liga de Campeones de la historia del club parisino. “Nos hemos llevado prácticamente todo y han estado a mi lado en los altos y los bajos. Este premio individual finalmente nos lo llevamos todos como equipo”, recalcó.

El extremo recordó además a sus exequipos, el Rennes -“el club que me formó“-, el Borussia Dortmund y también se mostró agradecido con el FC Barcelona, al que calificó como el club en el que siempre soñó jugar. “En el Barça compartí vestuario con Messi e Iniesta. Fue un aprendizaje increíble”, subrayó.

Ousmane Dembélé con el Balón de Oro 2025. | Foto: X - @lequipe

“Aunque el Balón de Oro no haya sido el objetivo de mi carrera, es algo increíble poder ganarlo cuando veo la lista de grandes jugadores que me preceden. He trabajado para el equipo, para intentar ganar la Liga de Campeones con el PSG, llevarnos la primera”, indicó.