Inteligencia artificial predice cuál colombiano podría ganar el Balón de Oro: vaticinó el año

Se trata de uno de los futbolistas que juega en la Selección Colombia y que, de no haber problemas, irá al Mundial 2026.

Redacción Deportes
23 de septiembre de 2025, 1:15 a. m.
¿Un colombiano ganando el Balón de Oro? Esto dice la Inteligencia Artificial.
¿Un colombiano ganando el Balón de Oro? Esto dice la Inteligencia Artificial. | Foto: Getty Images.

Lo ocurrido este lunes 22 de septiembre en París (Francia), donde Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025, llevó a los colombianos a preguntarse, en redes sociales, si algún día un cafetero podrá ganar el máximo trofeo individual que puede obtener un futbolista profesional.

Ante ello, ChatGPT respondió cuál es el colombiano que más opciones tiene de ganar un Balón de Oro en la actualidad. Como muchos lo suponían, es Luis Díaz quien podría hacerse con el trofeo, pero para ello tendría que cumplir una serie de condiciones:

  • “Que sea figura goleadora y decisiva con el Bayern en Champions League. Ganar la Champions sería clave.
  • Ganar títulos importantes de liga alemana + Copa de Alemania + Supercopas.
  • Tener actuaciones destacadas en torneos de selecciones (Copa América, eliminatorias y Mundial).
  • Que su temporada sea consistente, sin apagones largos“.

Ahora bien, tomando en cuenta esos ítems, la inteligencia artificial vaticinó que, de cumplirse, Luis Díaz podría ganar el Balón de Oro 2027. Esto tomando en cuenta que la temporada 2025-2026 es de adaptación en Bayern Múnich, club al que llegó procedente de Liverpool por cerca de 75 millones de euros.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 17: Luis Diaz of Bayern Muenchen reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between FC Bayern München and Chelsea FC at Football Arena Munich on September 17, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
¿Luis Díaz con el Balón de Oro 2027? Inteligencia Artificial respondió cómo podría darse. | Foto: Getty Images

“2026‑27: ya debería estar consolidado en Bayern, con oportunidad de disputar Champions, copas, y aportar fuerte en selección. Ese año me parece el más realista para que tenga un pico que lo ponga en la conversación para el Balón de Oro si todo sale bien", resalta ChatGPT.

El top tres de jugadores cafeteros que podrían ganar el Balón de Oro lo completó con Jhon Arias y Jhon Durán. Todos los que mencionó hacen parte de la Selección Colombia y, seguramente, estarán en los planes del técnico argentino, Néstor Lorenzo, para el Mundial 2026.

Eso sí, fue claro en anticipar que los rivales que tendrían los futbolistas, en galas venideras del Balón de Oro, pueden truncar los planes. Haaland, Mbappé, Lamine Yamal y hasta el propio Ousmane Dembélé llevan años haciendo carrera para quedarse con la pelota más brillante de todas.

Contexto: Papá de Lamine Yamal explotó tras victoria de Dembélé en el Balón de Oro: ácida crítica

El Mundial 2026 será clave para el Balón de Oro

Los jugadores que participan en la élite europea, ven el Mundial 2026 como la posibilidad de brillar para tener ese distinguido trofeo individual que es el Balón de Oro.

Ousmane Dembélé con el Balón de Oro 2025.
Ousmane Dembélé con el Balón de Oro 2025. | Foto: X - @lequipe

United 2026 será la cita orbital más grande de toda la historia hasta ahora. Aunque los cupos aún no estén 100% definidos, es casi seguro que Dembélé, Yamal, Julián Álvarez, y otras figuras, puedan brillar con buenas actuaciones.

