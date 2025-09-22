Papá de Lamine Yamal explotó tras victoria de Dembélé en el Balón de Oro: ácida crítica

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se mostró visiblemente incómodo luego de que su hijo, estrella del F.C. Barcelona y la Selección España, quedara segundo en la elección del Balón de Oro 2025. El gran ganador fue el francés Ousmane Dembélé.

Nasraoui habló con el programa español El Chiringuito, minutos después de que Yamal saliera segundo en la lista del premio. Sincero, Mounir dijo que “hubo algo raro” y que el año que viene, el Balón de Oro será español.

“Creo que este es el mayor... no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, con mucha diferencia, con muchísima diferencia, no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo”, arrancó afirmando Mounir Nasraoui.

Y sentenció: “Yo creo que no hay rivales (...) Lamine, es Lamine Yamal. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro. Un saludo a toda España, el año que viene será Balón de Oro español”.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

Se divisaba una pelea reñida entre Dembélé y Lamine Yamal. Ambos brillaron con sus clubes y selecciones, por lo que desde la previa se podía vaticinar que iban a ser los últimos dos con vida de cara al trofeo.

El tercer lugar lo ocupó Vítor Ferreira (Vitinha), compañero de Dembélé en PSG. Fueron los tres futbolistas más destacados en la última temporada, de ahí que los reflectores del mundo fútbol los apuntaran directamente.

Lo cierto es que Lamine Yamal tiene 18 años, renovó con Barcelona hasta junio de 2031 y tiene amplias posibilidades de aportar al cuadro culé, levantar más trofeos y quedarse más adelante con el preciado Balón de Oro.

Lo que dejó el Balón de Oro 2025: el mítico Ronaldinho entregando el premio, Dembélé se llevó el premio mayor, Yamal el mejor joven y Donnarumma el guardameta más destacado. | Foto: AP

¿Consuelo? Lamine Yamal ganó el trofeo Kopa al mejor joven por segundo año consecutivo

“Muchas gracias a France Football por el premio, gracias a mi club, el Barcelona, a la selección, a mi familia, no puedo olvidarme de mis compañeros, espero seguir trabajando y ganar muchos más”, declaró Yamal al recoger el premio en el teatro del Chatelet de París.

El trofeo Kopa al mejor jugador de menos de 21 años es atribuido por antiguos ganadores del Balón de Oro a partir de una nómina confeccionada previamente por la revista France Football.

Lamine Yamal con el trofeo Kopa. | Foto: AP

Yamal fue uno de los artífices de la gran temporada del Barcelona, marcando 18 goles y dando 25 pases de gol entre todas las competiciones, y ganando con el club culé la liga española y la Copa del Rey.

En categoría femenina, el premio Kopa fue para la jugadora española del Barça Vicky López.