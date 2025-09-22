Reviven entrevista donde Juan Fernando Quintero vaticinó el éxito de Ousmane Dembélé: esto dijo

Este lunes, 22 de septiembre de 2025, Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro que lo premia como el mejor futbolista de la temporada. En medio del alboroto, las redes sociales desempolvaron una vieja entrevista de Juan Fernando Quintero, volante colombiano, donde habló de cuando compartió equipo con el atacante francés en Stade Rennes.

Las palabras de Quintero fueron en diciembre de 2024, con el podcasts Enfocados Betano, del canal de YouTube JF10TV. Allí, Juan Fernando se sinceró y reveló lo sorprendido que quedó con el talento natural de Dembélé.

“Amigo, nunca vi en mi vida un tipo tan talentoso. O sea, yo he visto a Messi y está arriba, pero vos (Dembélé). Es imposible que con 17 años patee así con las dos piernas, la personalidad (...) no vi a alguien igual, ese tipo está loco”, dijo Juan Fernando por aquel entonces.

Hoy por hoy, el mundo entero se rinde a los pies de Ousmane Dembélé. El mosquito francés recibió el Balón de Oro de manos de Ronaldinho, una auténtica leyenda del fútbol. Con 28 años, y una reciente temporada memorable, donde fue fundamental para que PSG ganara la Champions, el futbolista se une a las leyendas del deporte balompié.

Ousmane Dembélé con el Balón de Oro 2025. | Foto: X - @lequipe

Pero ahí no para la anécdota de JuanFer con Dembélé, pues el cafetero también destacó el carácter del francés a temprana edad. Sin cumplir aún 20 años, por aquel entonces, Ousmane dejaba claras sus posturas tanto a entrenadores como compañeros.

“Me dijeron: ‘Cuidado que este es un crack’ (...) me dice Pedro: ‘No sabes lo que es. Hace 15 días no viene’, y dice el entrenador: ‘Muchachos, aquí está Ousmane Dembélé, que va a pedirles disculpas a ustedes, escúchenlo”, contó Quintero.

Y sentenció: “Se para Dembelé en la mitad y dice: ‘Yo les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no porque yo me quería ir, ya renové, pero yo sé que dentro de un año ya me voy. Tengo una cláusula hasta el 20 de junio, o sea que antes del 20 de junio yo me voy. Y les pido disculpas a todos ustedes, pero yo me quería ir. Gracias’. Lo amé”.

🔝 Hoy más que nunca estas palabras de ‘Juanfer’ Quintero se revalidaron:

pic.twitter.com/7Wx7bO3EZL — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 22, 2025

Dembélé (izq.) y Quintero (centro) en un amistoso de Francia contra Colombia (2018). | Foto: NurPhoto via Getty Images

Dembelé se acordó de Rennes