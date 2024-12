“Está loco”: Juan Fernando Quintero sorprende con desconocida confesión sobre futbolista campeón del mundo

“Me dijeron: ‘Cuidado que este es un crack ’ (...) me dice Pedro: ‘No sabes lo que es. Hace 15 días no viene’, y dice el entrenador: ‘Muchachos, aquí está Ousmane Dembélé, que va a pedirles disculpas a ustedes, escúchenlo”, arrancó contando Juanfer.

Y siguió: “Se para Dembelé en la mitad y dice: ‘Yo les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no’”. Acto seguido, todos empezaron a reír, mientras Quintero agregó: “‘Les pido disculpas a ustedes, al entrenador no, porque yo me quería ir, ya renové, pero yo sé que dentro de un año ya me voy. Tengo una cláusula hasta el 20 de junio, o sea que antes del 20 de junio yo me voy. Y les pido disculpas a todos ustedes, pero yo me quería ir. Gracias’”, citando lo dicho por Dembélé.