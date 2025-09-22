Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025: así reacciona la prensa mundial

Este lunes, 22 de septiembre, Ousmane Dembélé se coronó como el gran ganador del Balón de Oro 2025. La ceremonia se llevó a cabo en la noche de París (tarde colombiana) y las reacciones en el mundo entero no se han hecho esperar.

Con 28 años, Ousmane Dembélé completa una temporada histórica, en la que fue fundamental para que su equipo, PSG, consiguiera la primera Champions en su historia.

Se preveía su triunfo entre la prensa y los aficionados. En segundo lugar, quedó el español Lamine Yamal, joya del Barcelona, y el podio lo completó otra estrella del PSG: Vítor Machado Ferreira, el portugués mejor conocido como Vitinha.

Lamine Yamal, segundo detrás de Dembélé en la carrera por el Balón de Oro 2025. | Foto: Getty Images

Fue una ceremonia histórica. El encargado de darle el Balón de Oro a Dembélé fue el mítico exjugador brasileño Ronaldinho, quien a principios de los años 2000 maravilló con su magia.

Dembélé pasó a la tarima completamente conmovido, y dejando frases para la posteridad. No pudo evitar las lágrimas, agradeció a su club, a su país, a sus anteriores equipos y, para completar, pasó al frente a su mamá para celebrar con ella.

Ronaldinho entregándole el Balón de Oro 2025 a Ousmane Dembélé. | Foto: AP

“Es impresionante lo que estoy viviendo. Increíble estar en un club como PSG (...) Que Ronaldinho me dé el trofeo es una de las cosas más importantes de mi carrera”, dijo, añadiendo que ganar el Balón de Oro siempre fue uno de sus objetivos en la carrera deportiva.

La gala también premió a la mejor jugadora del año, mejor gol, mejor entrenador, mejor equipo y otro par de reconocimientos más que han dado bastante de qué hablar.

Prensa mundial reacciona a la victoria de Dembélé en el Balón de Oro 2025

“Dembélé le gana el Balón de Oro a Lamine” - As (España)

“El del PSG se impone en la votación final y recibe el prestigioso galardón por primera vez. Es el segundo francés que lo logra en el Siglo XXI tras Benzema. Lamine acaba segundo”.

“El ganador del Balón de Oro es Ousmane Dembélé” - Marca (España)

“Rompe a llorar Osumane, que se emociona al hablar de su madre. ‘Siempre me han apoyado en los momentos difíciles. También a mi agente, a mi mánager, que ha creído en mí. Siempre me motivó, mi mejor amigo. Y con mi mejor amigo desde hace cuatro o cinco años. Lo hemos hecho todo juntos. Siempre allá donde iba y hasta el final estaremos juntos. Gracias a todos y buenas noches’”.

Ousmane Dembélé picó a Lamine Yamal y se quedó con el Balón de Oro - El Gráfico (Argentina)

“El delantero francés completó una muy destacada temporada con PSG, club en el que ganó el triplete, con la primera UEFA Champions League de su historia. Actualmente, el Mosquito está lesionado, por lo que pudo acudir a la gala pese a que, en simultáneo, su equipo disputaba el clásico ante Olympique de Marsella”.

Ousmane del año - L’Équipe (Francia)