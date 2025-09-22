Suscribirse

¿Qué jugadores han ganado el Balón de Oro en la historia? Esta es la lista oficial

Lionel Messi es el futbolista que más galardones tiene en su vitrina, seguido de cerca por Cristiano Ronaldo.

22 de septiembre de 2025, 4:49 p. m.
Inter Miami's and Argentina's national team player Lionel Messi receives the 2023 Ballon d'Or trophy during the 67th Ballon d'Or (Golden Ball) award ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, France, Monday, Oct. 30, 2023. (AP Photo/Michel Euler)
Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2023 | Foto: AP

Este año se celebra la 69.ª edición del Balón de Oro, prestigioso galardón que reconoce el mejor jugador del año y elige a través de la votación de 100 periodistas de todo el mundo.

Lionel Messi es el futbolista que más balones de oro tiene en su vitrina con ocho trofeos en total, seguido de cerca por Cristiano Ronaldo (5), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3) y Marco van Basten (3).

Contexto: Inteligencia Artificial revela quién será el ganador del Balón de Oro 2025; revuelo previo al evento

Hasta 1995 fue un premio exclusivo para futbolistas europeos, razón por la que Diego Maradona y Pelé no alcanzaron a recibirlo en su mejor momento.

El liberiano George Weah fue el primer no-europeo en recibirlo, seguido de figuras como Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká y el propio Messi.

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 29: The Ballon d'Or Trophy presented during the The Ballon d'Or ceremony at Theatre du Chatelet on November 29, 2021 in Paris, France. (Photo by Aurelien Meunier/Getty Images)
El ansiado trofeo del Balón de Oro 2023. | Foto: Getty Images

Durante una década entera, el premio no salió de dos nombres: Messi y Cristiano, quienes dominaron el Balón de Oro hasta que cayó en manos de Luka Modric en el 2018.

El astro argentino recuperó su trono en 2019 y 2020 no se entregó por la pandemia del covid-19.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Balón de Oro 2025 HOY: siga en directo los nominados, reacciones y últimas noticias

El último ganador del Balón de Oro estuvo envuelto en polémica. Los expertos daban por hecho que quedaría en manos de Vinicius Jr, sin embargo, fue Rodri (Manchester City) el elegido por los periodistas a nivel mundial.

Eso hizo que el Real Madrid se negara a volver a los premios y armara un boicot que hasta este año se mantiene.

Rodri es el nuevo ganador el Balón de Oro.
Rodri es el nuevo ganador el Balón de Oro. | Foto: AFP

Lista de ganadores del Balón de Oro (desde 1956)

1956: Stanley Matthews (ENG)

1957: Alfredo Di Stéfano (ESP)

1958: Raymond Kopa (FRA)

1959: Alfredo Di Stéfano (ESP)

1960: Luis Suárez (ESP)

1961: Omar Sivori (ITA)

1962: Josef Masopust (CZE)

1963: Lev Yachine (URSS)

1964: Denis Law (SCO)

1965: Eusebio (POR)

1966: Bobby Charlton (ENG)

1967: Florian Albert (HUN)

1968: George Best (NIR)

1969: Gianni Rivera (ITA)

1970: Gerd Müller (GER)

1971: Johan Cruyff (NED)

1972: Franz Beckenbauer (GER)

1973: Johan Cruyff (NED)

1974: Johan Cruyff (NED)

1975: Oleg Blokhine (URSS)

1976: Franz Beckenbauer (GER)

1977: Alan Simonsen (DEN)

1978: Kevin Keegan (ENG)

1979: Kevin Keegan (ENG)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1982: Paolo Rossi (ITA)

1983: Michel Platini (FRA)

1984: Michel Platini (FRA)

1985: Michel Platini (FRA)

1986: Igor Belanov (URSS)

1987: Ruud Gullit (NED)

1988: Marco van Basten (NED)

1989: Marco van Basten (NED)

1990: Lothar Matthäus (GER)

1991: Jean-Pierre Papin (FRA)

1992: Marco van Basten (NED)

1993: Roberto Baggio (ITA)

1994: Hristo Stoïchkov (BUL)

1995: George Weah (LBR)

1996: Matthias Sammer (GER)

1997: Ronaldo (BRA)

1998: Zinédine Zidane (FRA)

1999: Rivaldo (BRA)

2000: Luis Figo (POR)

2001: Michael Owen (ENG)

2002: Ronaldo (BRA)

2003: Pavel Nedved (CZE)

2004: Andrei Shevchenko (UKR)

2005: Ronaldinho (BRA)

2006: Fabio Cannavaro (ITA)

2007: Kaká (BRA)

2008: Cristiano Ronaldo (POR)

2009: Lionel Messi (ARG)

2010: Lionel Messi (ARG)

2011: Lionel Messi (ARG)

2012: Lionel Messi (ARG)

2013: Cristiano Ronaldo (POR)

2014: Cristiano Ronaldo (POR)

2015: Lionel Messi (ARG)

2016: Cristiano Ronaldo (POR)

2017: Cristiano Ronaldo (POR)

2018: Luka Modric (CRO)

2019: Lionel Messi (ARG)

2020: no atribuido debido al Covid

2021: Lionel Messi (ARG)

2022: Karim Benzema (FRA)

2023: Lionel Messi (ARG)

2024: Rodri Hernández (ESP)

Noticias relacionadas

Noticias Destacadas

