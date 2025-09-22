Inteligencia Artificial revela quién será el ganador del Balón de Oro 2025; revuelo previo al evento

Tras una temporada excepcional, coronada por la Liga de Campeones, el delantero del PSG Ousmane Dembélé aparece como el gran favorito al Balón de Oro que se entregará este lunes en París, y solo el joven prodigio español Lamine Yamal parece disputar al francés el prestigioso premio.

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé en un duelo entre España y Francia | Foto: Getty Images

A partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), jugadores y personalidades del mundo del fútbol desfilarán por la alfombra roja en el Teatro del Châtelet, escenario en los últimos años de la gala del Balón de Oro, ante multitud de cámaras de televisión y fotógrafos.

Unas horas más tarde se anunciará el nombre del futbolista que sucederá en el palmarés al español Rodri Hernández, ganador el Balón de Oro masculino en 2024, un premio con base en las puntuaciones que dan un centenar de periodistas deportivos de todo el mundo.

Inteligencia Artificial da su veredicto

Ante tanta incertidumbre sobre la elección de un ganador para el premio del Balón de Oro 2025, se hizo uso de la Inteligencia Artificial, la cual dio un veredicto previo al evento.

ChatGPT entregó los que serían los tres finalistas del galardón que se entrega en Francia:

Ousmane Dembélé (PSG / Francia)

Lamine Yamal (Barcelona / España)

Mohamed Salah (Liverpool / Egipto)

Después de esto también la herramienta se arriesgó a dar el ganador final, que en este caso sería el atacante que brilló la campaña pasada con París Saint-Germain.

“Ganador del Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé“, apuntaron.

“Los títulos conseguidos (incluyendo la Champions League), su rendimiento global (goles, asistencias, impacto en partidos mayores), y ser favorito de las apuestas le dan una ventaja significativa sobre los demás”, son los argumentos que considera ChatGPT tiene Dembélé para llevarse el trofeo.

En busca de no tener un solo concepto previo, a Grok, de X también se le consultó por el ganador y coincidió en lo dicho por la anterior IA.

Ousmane Dembélé pica en punta como favorito al Balón de Oro 2025. | Foto: Getty Images

“Ousmane Dembélé. ¿Por qué? Su temporada ha sido casi perfecta: no solo brilló individualmente (goles, asistencias y premios), sino que fue el eje de un PSG dominante en Europa, superando incluso la derrota en la final del Mundial de Clubes ante Chelsea", le reconocieron al galo.

“En un año donde los títulos colectivos pesan mucho (como se vio en ediciones pasadas con Rodri en 2024), Dembélé combina status élite con impacto en trofeos mayores. ¡Sería su primer Balón de Oro y un merecido reconocimiento a su resurgir!“, avisan sobre lo que podría ser el trofeo para Ousmane.

Finalmente, Gemini, de Google, fue al último sistema al que se le hizo la pregunta para determinar un posible ganador.

Este se fue lejos de los anteriores veredictos, y dio tres finalistas completamente distintos a los antes mencionados.

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)

Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

Vinícius Júnior (Real Madrid / Brasil)

Por consiguiente, el ganador también fue uno que, hasta el momento, no se había mencionado; “Mi voto es para Kylian Mbappé“, dijo Gemini.

Será cuestión de esperar cuál haya sido el veredicto oficial para ver quién es elegido como el nuevo mejor jugador del mundo.