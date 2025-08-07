Definidos los 30 nominados al Balón de Oro 2025: este es el listado oficial

La revista France Football hizo pública la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2025, premio que se entregará el próximo 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet en París (Francia).

Ousmane Dembelé y Lamine Yamal parten como los principales favoritos de la prensa internacional, sin embargo, hay otros nombres que podrían dar la sorpresa como sucedió el año pasado.

Los nominados se fueron conociendo uno a uno desde tempranas horas del día, a través de las redes sociales del Balón de Oro.

París Saint-Germain fue amplio dominador con nueve candidatos al galardón, aunque Barcelona no se queda atrás poniendo cuatro jugadores en total. Real Madrid solo tiene dos nominados.

Cabe recordar que el Balón de Oro será elegido por 100 periodistas de todo el mundo. Cada uno de ellos votará por sus tres jugadores favoritos y la sumatoria de todos los puntos dará como resultado al ganador.

Por Colombia se espera que el voto continúe en manos de Paché Andrade, periodista de RCN Radio, quien ha sido habitual en las elecciones realizadas por France Football.

Nominados al Balón de Oro 2025

Ousmane Dembelé (París Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Desiré Doué (París Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Napoli)

Nuno Mendes (París Saint-Germain)

Joao Neves (París-Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (París Saint-Germain)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Vitinha (París Saint-Germain)

Florian Wirtz (Liverpool)

Lamine Yamal (Barcelona)

30 nominadas al Balón de Oro Femenino

La organización del Balón de Oro también publicó las 30 nominadas en la rama femenina, premio que se entregará ese mismo día en la capital francesa.

Linda Caicedo, nominada al Trofeo Kopa, no fue incluida entre las candidatas como sí había sucedido en el año 2023.

Las únicas representantes de sudamérica son Marta y Amanda Gutierres, ambas jugadoras de Brasil.

España, como es habitual, es la nacionalidad que más se repite entre las nominadas y espera seguir dominando en el Balón de Oro como lo ha hecho en los últimos años con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

Este es el listado oficial: