Ousmane Dembelé no asistirá al Balón de Oro 2025: la razón desata polémica en Europa

A pesar de ser uno de los favoritos, el francés brillará por su ausencia en la gala de premiación programada para este lunes 22 de septiembre.

21 de septiembre de 2025, 4:09 p. m.
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 29: Ousmane Dembele' of Paris Saint-Germain reacts with disappointment during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Paris Saint-Germain and Inter Miami CF at Mercedes-Benz Stadium on June 29, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)
Ousmane Dembele se pierde la gala del Balón de Oro 2025 | Foto: Getty Images

Ousmane Dembelé, principal favorito a quedarse con el Balón de Oro 2025, no podrá asistir a la gala de premiación programada para este lunes en el Teatro del Chatelet en París.

París Saint-Germain debía jugar este domingo contra Olympique de Marsella, pero el partido se aplazó debido a fuertes tormentas.

La Ligue 1 aplazó el partido para el lunes a la 1:00 de la tarde, es decir, casi simultáneamente con la ceremonia del Balón de Oro.

La decisión ha generado gran polémica en Europa, donde hay gran expectativa por el resultado de las votaciones. Dembelé y todo el PSG estarán ausentes en la gala, lo que ha provocado especulaciones de todo tipo sobre el ganador del premio.

Lamine Yamal, por ejemplo, viajará a territorio francés en horas de la mañana y lo hará acompañado de más de 20 personas como invitados. La idea del jugadore español es celebrar por todo lo alto si es que sale elegido como el mejor jugador del mundo a sus 18 años.

¿Qué pasó en Marsella vs. PSG?

El partido se pospone porque puede haber lluvias intensas con importantes riesgos”, señaló Georges-François Leclerc, prefecto de la región Bouches-du-Rhône.

Horas después, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció que el partido se disputará el lunes a la 1:00 p. m. por lo que coincidirá con la ceremonia del Balón de Oro.

Contexto: Balón de Oro 2025: canal y hora exacta para ver la gala de premiación desde Colombia

La velada de entrega del trofeo individual más importante está prevista el lunes en París, a la misma hora y con la nominación de ocho jugadores del París Saint-Germain (además de Gianluigi Donnarumma, ahora en las filas del Manchester City).

El Marsella vs. PSG estaba previsto en un estadio Vélodrome que iba a llenar sus 65.000 localidades.

La región Bouches-du-Rhône está en alerta naranja por lluvias, inundaciones y tormentas.

MARSEILLE, FRANCE - SEPTEMBER 21: Olympique Marseille fans look on following the postponement of the Ligue 1 McDonald's match between Olympique de Marseille and Paris Saint-Germain due to bad weather, at Stade Velodrome on September 21, 2025 in Marseille, France. (Photo by Xavier Laine/Getty Images)
Velodrome, el estadio del Olympique de Marsella | Foto: Getty Images

La explicación del gobierno

Según el prefecto, había varios riesgos: que los espectadores tomaran sus autos, que hubiera “un movimiento de multitudes antes del partido” y que durante el partido hubiera “un riesgo de tormenta para los espectadores y los jugadores”.

Bouches-du-Rhône, junto con otros cinco departamentos, fueron colocados bajo vigilancia naranja por “lluvias-inundaciones” según Meteo France.

“Las intensidades de lluvia podrían ser muy significativas. Especialmente en Marsella podrían darse importantes escorrentías urbanas”, detalló la prefectura en un comunicado.

Hasta nueve integrantes del PSG, que conquistó la Champions League aplastando 5-0 al Inter de Milán en la final en mayo, figuran entre los 30 nominados.

Son Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha y el arquero Gianluigi Donnarumma, quien se fue del equipo por decisión de la dirección deportiva.

Contexto: Definidos los 30 nominados al Balón de Oro 2025: este es el listado oficial

En teoría, Dembélé parte como destacado por haber sabido cubrir a base de goles (35 en todas las competiciones) el hueco en el ataque parisino que dejó el madridista Kylian Mbappé. Una contribución realizadora que también ayudó al PSG a conquistar la Ligue 1 y a llegar a la final del Mundial de Clubes.

El extremo de 28 años, exjugador del FC Barcelona, reconvertido en delantero centro, dio un salto cualitativo después de que su mejor temporada goleadora hasta la fecha fuese la 2018-2019 con el conjunto culé (14 goles).

Creo que es verdad que soy uno de los favoritos, pero veremos lo que pasa”, afirmó, calificando el galardón como “el santo grial”.

*Con información de la AFP.

