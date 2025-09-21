Suscribirse

Balón de Oro 2025: canal y hora exacta para ver la gala de premiación desde Colombia

Este lunes, 22 de septiembre, saldrá a la luz el ganador del prestigioso premio que reconoce al mejor jugador del mundo.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

21 de septiembre de 2025, 2:11 p. m.
PARIS, FRANCE - OCTOBER 28: FC Barcelona's President Joan Laporta (2nd R), and Lamine Yamal of Barcelona (2nd L) pose upon arrival to attend the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images)
Lamine Yamal vuelve al Balón de Oro como uno de los favoritos a ganarlo | Foto: Anadolu via Getty Images

Ousmane Dembelé y Lamine Yamal parten como los principales favoritos a quedarse con el Balón de Oro 2025, prestigioso premio organizado por France Football que reconoce al mejor jugador del mundo.

La crema y nata del fútbol mundial se congregará en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para descubrir a los nuevos poseedores de un galardón que durante tanto tiempo pasó de manos de Leo Messi a Cristiano Ronaldo, y viceversa, y que el año pasado fue para el español Rodri Hernández.

Contexto: Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras no ser nominado al Balón de Oro 2025: se despachó

Entre Messi y CR7 se repartieron 13 Balones de Oro entre 2008 y 2023. El año pasado marcó el final de una era cuando el capitán del Manchester City fue premiado tras guiar a España a la conquista de la Eurocopa 2024.

Rodri sufrió una grave lesión a comienzos de la pasada temporada, lo que dejó su puesto vacante para un nuevo monarca.

Dembelé fue campeón de Champions League y lo ganó todo en suelo francés, mientras que Lamine Yamal es el nuevo fenómeno del fútbol mundial con apenas 18 años recién cumplidos.

MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 23: Rodri of Manchester City holds the 2024 Ballon d'or trophy during the Premier League match between Manchester City FC and Tottenham Hotspur FC at Etihad Stadium on November 23, 2024 in Manchester, England. (Photo by Shaun Brooks - CameraSport via Getty Images)
Así luce el trofeo del Balón de Oro | Foto: CameraSport via Getty Images

¿A qué hora y en qué canal transmiten el Balón de Oro?

Este año, la gala de premiación arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.

Cabe recordar que en el orden de día primero se entregan los premios de menor importancia y los ganadores del Balón de Oro se conocen sobre el final de la noche.

Linda Caicedo es la única representante de Colombia entre los nominados. La atacante vallecaucana está entre las candidatas al Premio Kopa, que se le entrega a la mejor jugadora del mundo menor de 21 años.

A pesar de eso, la presencia de la colombiana está en veremos. Real Madrid se declaró en rebeldía contra el Balón de Oro tras la derrota de Vinícius Jr el año pasado y no le permitiría viajar a ninguno de sus jugadores.

The Golden Ball is shown during the 68th Ballon d'Or (Golden Ball) award ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, Monday, Oct. 28, 2024. (AP Photo/Michel Euler)
Balón de Oro en el Teatro del Chatelet | Foto: AP

Nominados al Balón de Oro

Dembelé y Lamine son los grandes favoritos este año, pero hay otros nombres atractivos en la lista como el brasileño Raphinha o el portugués Vitinha.

Tras un cambio de criterio, el Balón de Oro se otorga con base en los méritos logrados en la temporada deportiva y no a lo largo de un año natural, como era habitual.

Entre los nominados, también destacan los nombres de Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Harry Kane, Cole Palmer, y la dupla del Liverpool Mohamed Salah y Virgil van Dijk.

Kylian Mbappé y Vinícius también figuran en la lista, un año después de que el Real Madrid boicoteara la ceremonia, indignado por no haberle dado el gran premio al brasileño.

Contexto: Xabi Alonso respondió por el enojo de Vinícius, tras sacarlo en partido del Real Madrid: “A todos”

Estos son los 30 nominados:

  • Ousmane Dembelé (París Saint-Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Desiré Doué (París Saint-Germain)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milán)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Arsenal)
  • Achraf Hakimi (París Saint-Germain)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Nuno Mendes (París Saint-Germain)
  • Joao Neves (París-Saint-Germain)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (París Saint-Germain)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr (Real Madrid)
  • Vitinha (París Saint-Germain)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

