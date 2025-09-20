Suscribirse

Xabi Alonso respondió por el enojo de Vinícius, tras sacarlo en partido del Real Madrid: “A todos”

El director técnico no se guardó nada en conferencia de prensa.

Redacción Deportes
20 de septiembre de 2025, 10:31 p. m.
OVIEDO, SPAIN - AUGUST 24: Xabi Alonso head coach and Vinicius Junior of Real Madrid CF talk during the LaLiga EA Sports match between Real Oviedo and Real Madrid CF at Carlos Tartiere on August 24, 2025 in Oviedo, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)
Xabi Alonso junto a Vini. | Foto: Getty Images

Tras el Real Madrid vs. Espanyol, que acabó 2 a 0 a favor de la casa blanca, Xabi Alonso habló ante los medios e hizo referencia a algunos sus jugadores. Entre ellos resalta Vinícius, quien fue sustituido por el DT cuando estaba jugando bien.

“Ha sido una victoria solvente, más que brillante, pero son victorias buenas, con control, sin situaciones que nos estresen, como expulsiones o goles concedidos. Hemos controlado bien, el 2-0 ha sido importante. Victoria para seguir creciendo y ahora pensando en el martes contra el Levante”, dijo.

Contexto: Esto dice la prensa mundial de Real Madrid y su controvertido penal para ganar en Champions League

El técnico de los blancos valoró la actuación de su equipo en la quinta jornada de LaLiga EA Sports y apuntó que la recuperación de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga le da aún más alternativas, y que el inglés y Arda Güler pueden jugar juntos.

“Jude tiene un despliegue impresionante. Cuanto más le encontremos, mejor jugaremos. Hemos ido asentando desde agosto y ahora con Jude y Camavinga tenemos dos alternativas más y poco a poco, después de las lesiones largas, los vamos a ir integrando y es muy buena noticia”, apuntó, antes de hablar de Vinícius.

Hoy le ha faltado el gol, en el momento que mejor estaba igual podía haber esperado para cambiarlo más tarde. Franco también quería seguir jugando. El partido era de control. Quedan muchos partidos, le ha faltado el gol y ha sido una pena”, afirmó.

Alonso entendió el enfado del brasileño al ser sustituido, al igual que el de un Franco que parece haberse ganado un puesto en el once pese a estar recién llegado a sus 18 años. “A todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vinícius, Franco, el calendario es muy exigente”, dijo.

“En la posición que juega necesitamos ese tipo de jugador, que tenga amplitud, que se pueda asociar. La calidad que tiene; mientras rinda, va a jugar, si las cosas llevan un poco más de tiempo habrá que esperar. Le veo bien, sé que tiene ganas de marcar ese primer gol, pero llegará con naturalidad”, añadió.

El técnico del Madrid celebró el buen partido de Raúl Asencio y explicó el rol más comprometido en defensa de Kylian Mbappé. “Lo que pasó en el Mundial era importante dejarlo atrás, era un contexto diferente. Raúl, como David que está preparado, Fran, ha hecho un partido muy serio. Es muy buena noticia para el equipo y para Raúl de tener buenas sensaciones con el partido que ha hecho”, terminó.

*Con información de Europa Press.

