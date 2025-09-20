Real Madrid recibió a Espanyol este sábado, 20 de septiembre, por la quinta fecha de LaLiga de España 2025-2026. En el primer tiempo, aunque estuvo cerrado en algunos tramos, Éder Militão ayudó a la casa blanca a brillar.

Fue al minuto 22 que el defensor brasileño sacó un violento remate de media distancia, imposible para el portero Marko Dmitrović, quien voló para tratar de pararlo pero no llegó.

El video se volvió rápidamente tendencia en España y en el mundo entero. Con ese 1-0 a favor del Real Madrid se fueron al descanso.

¡GOLAZO DE REAL MADRID!



Éder Militão sacó un tremendo bombazo de afuera del área para poner el 1-0 del Merengue ante Espanyol.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/UxOWdc2EuT — DSPORTS (@DSports) September 20, 2025

De cara al segundo tiempo siguieron las acciones en el compromiso, y Real Madrid apeló a su favoritismo. Tan solo bastaron dos minutos después de que salieran de camerinos (47′) para que Mbappé anotara el 2-0 definitivo, desatando delirio en la hinchada merengues tras otro violento remate de media distancia.

¡GOOL DE REAL MADRID!



Kylian Mbappé se redimió de su fallo anterior y marcó un golazo desde afuera del área para anotar el 2-0 ante Espanyol.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/r6c7MLc9gO — DSPORTS (@DSports) September 20, 2025

Se trató de un partido físico, con ida y vuelta y un par de ocasiones desperdiciadas que hubiesen cambiado el rumbo de la situación. Eso sí, la tabla de posiciones en LaLiga sigue dando de qué hablar.

Con estos tres puntos, Real Madrid se consolida en lo más alto del acumulado, llegando a 15 unidades. Tiene puntaje perfecto, sumando cinco triunfos en cinco juegos. Su perseguidor más cercano, el vigente campeón de liga, es Barcelona, con 10 unidades y un partido menos.

Por el lado de Espanyol, es la primera derrota del equipo en esta temporada. Venía invicto con tres triunfos y un empate, pero en el quinto partido lo pararon en seco. Eso sí, se mantiene en el top tres de la clasificación y quiere seguir dando pelea para mantenerse en puestos europeos.

En su próximo partido, Real Madrid visitará a Levante y será previo al derbi de la capital española ante Atlético de Madrid. Por su parte, Espanyol ejercerá de local ante Valencia y luego hará de visitante contra el Girona de Jhon Solís y Yaser Asprilla.

Partidazo entre Real Madrid y Espanyol en LaLiga de España. | Foto: Getty Images

Datos generales del partido

Marcador final : Real Madrid 2 - 0 Espanyol

: Real Madrid 2 - 0 Espanyol Fecha : 20 de septiembre de 2025 (quinta jornada LaLiga)

: 20 de septiembre de 2025 (quinta jornada LaLiga) Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Alineaciones:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Éder Militão, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Vinícius Júnior, Gonzalo García Torres, Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.