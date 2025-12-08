Real Madrid recibió baldado de agua fría, horas después de perder con el Celta y antes de enfrentar al Manchester City

El central brasileño del Real Madrid Éder Militao sufrió una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda con afectación al tendón proximal y estará varios meses de baja, perdiéndose, entre otros encuentros, la Supercopa de España, que se disputa el próximo mes de enero.

MUCHA MALA FORTUNA: Militao se lesionó y tuvo que dejar el campo de juego al despejar en una jugada que era offside. pic.twitter.com/7gr0eQ8AO0 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militao por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal”, apunta el comunicado oficial emitido por el club blanco este lunes.

El central brasileño tuvo que ser sustituido en el minuto 24 del encuentro liguero de este domingo entre el Real Madrid y el RC Celta, dando ingreso a Antonio Rüdiger. Ahora será baja durante los próximos meses de competición, periodo en el que se perderá, entre otros compromisos, la Supercopa de España, las tres últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Campeones y la visita liguera al Villarreal en la jornada 21.

Se trata de la tercera lesión muscular que sufre Militao en la temporada, en la que ya se había perdido los partidos de Champions ante el Kairat Almaty y el Olympiacos, así como el duelo liguero frente al Elche.

En la primera ocasión sufrió una contusión que le hizo perderse el partido de Champions ante el Almaty y, posteriormente, el 18 de noviembre, durante el duelo Brasil-Túnez, padeció una rotura del aductor de la pierna derecha.

En el pasado, Militao ya había atravesado lesiones graves, incluidas dos roturas de ligamentos en la rodilla, que le impidieron disputar más de 20 partidos con el club blanco en las dos últimas temporadas.

No es la primera lesión de gravedad que afronta Militao en el Real Madrid. | Foto: AFP

Además, se suma a las bajas en defensa ya conocidas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Dean Huijsen, a las que en el próximo encuentro liguero se le agregarán la de los sancionados Álvaro Carreras y Fran García.

¿Cómo fue la lesión de Militao?

La falta de movilidad y de velocidad del equipo merengue cerca del último tercio en el duelo contra el Celta permitió al conjunto gallego ordenar su juego para gozar de alguna ocasión de cara a la portería rival en la primera mitad del duelo de este domingo, 7 de diciembre.

Pablo Durán y Bryan Zaragoza no lograron ejecutar sendas oportunidades pese a plantarse ante Thibaut Courtois. Precisamente, en un control del primero, cuando encaraba los tres palos, llegó Militao para arrebatar el esférico, pero el brasileño se fue al suelo con visibles molestias en su pierna, que lo obligó a ser sustituido por Antonio Rudiger.

Según las imágenes, el central blanco, que se puso la mano en la zona del isquiotibial izquierdo, sufrió un pinchazo durante la carrera. Salió del terreno de juego sin poder apoyar la pierna.

Xabi Alonso debe reacomodar la nómina ante la amplia lista de lesiones que tiene el club. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora, el técnico blanco Xabi Alonso deberá reconducir la situación antes de que sus futbolistas se midan al Manchester City de Pep Guardiola en Champions League, el miércoles también en el Bernabéu.