Implosión en el Liverpool: Mohamed Salah expuso al técnico Slot y reveló situación en el camerino; “no ha cumplido su palabra”

El Liverpool se juega buena parte de su futuro europeo este martes en Milán ante el Inter, en medio de una crisis de resultados y con el egipcio Mohamed Salah en el centro de la polémica, luego de sus duras críticas al club inglés.

Mohamed Salah manifestó que no entiende por qué Slot no lo ha tenido en cuenta en los últimos partidos. | Foto: AP

Tras quedarse por tercer partido consecutivo en el banquillo el sábado frente al Leeds (3-3), la estrella egipcia abrió la caja de Pandora al admitir que su relación con el entrenador Arne Slot está completamente rota.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada”, declaró El Faraón en Elland Road.

“Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa”, dijo, en referencia al nefasto inicio de temporada, con solo cuatro victorias en los últimos 15 partidos contando todas las competiciones.

De estrella al banquillo

Salah, que desde que llegó a Anfield procedente de la Roma en 2017 se convirtió en una leyenda ‘red’, ha contribuido con 250 goles —tercer máximo goleador en la historia del Liverpool— a los dos títulos de Premier League, con los que el club puso fin a una sequía de más de 30 años en 2020, y a la conquista de la Liga de Campeones en 2019.

Tras firmar una fantástica temporada pasada (34 goles y 23 asistencias en 52 encuentros en todas las competiciones), Salah renovó a sus 33 años por dos temporadas más, en un acuerdo lucrativo.

Sin embargo, esta campaña solo suma cinco goles y tres asistencias en 19 partidos, cifras discretas que coinciden con los malos resultados del Liverpool, actualmente octavo en la Premier League, a diez puntos del líder Arsenal, y fuera del Top 8 en la Champions.

Arne Slot, preocupado, en el partido de Liverpool contra Leeds. | Foto: Getty Images

Slot ya había dejado a Salah fuera del equipo en los partidos de Champions contra el Galatasaray y el Eintracht, aunque lo mantuvo como titular en la liga durante los primeros 12 encuentros, hasta la derrota 3-0 frente al Nottingham Forest, resultado que terminó por agotar la paciencia del técnico neerlandés.

El Liverpool fue el club que más invirtió en fichajes en el mercado estivoboreal, con más de 400 millones de dólares destinados únicamente a tres delanteros: Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Alexander Isak.

Pese al flojo inicio de temporada de Wirtz e Isak, Slot los considera el futuro del equipo, situación que ha tensado la relación entre el entrenador y el delantero egipcio.

“Recibí muchas promesas en verano, y hace tres partidos que soy suplente, así que no puedo decir que hayan cumplido su palabra”, lamentó Salah.

“Sin relación con Slot”

“Lo dije en varias ocasiones anteriormente, que tenía una buena relación con el entrenador y de repente no tenemos ninguna relación”, añadió.

Su inminente marcha a la Copa de África de Naciones ha llevado a Slot a pensar en los jugadores con los que podrá contar hasta después de Navidad, incluido el tramo decisivo de la Liga de Campeones.

Contra el Brighton el próximo fin de semana, “estaré en Anfield para despedirme de los aficionados antes de ir a la Copa de África, porque no sé lo que pasará”, lanzó a los periodistas el sábado.

Mohamed Salah, delantero del Liverpool FC hasta 2027 | Foto: Offside via Getty Images

De abandonar Anfield en enero, los rumores sitúan al egipcio, icono del fútbol árabe, en la Saudi Pro League por un monto importante, que permitiría al Liverpool recuperar una parte del dinero invertido en verano.

Pero el crédito de Slot tras su magnífica primera temporada, con la dificultad añadida de sustituir en el banquillo a Jürgen Klopp, parece haberse agotado entre la hinchada red y cualquier movimiento podría provocar un vuelco en la situación de Salah.