Eliminación de Boca Juniors es mala noticia para Juan Fernando Quintero y River Plate: Conmebol lo oficializó

Se define el clausura 2025 en Argentina. Este domingo, 7 de diciembre, Racing Club eliminó a Boca Juniors en La Bombonera y se clasificó a la gran final de la competencia. Su rival saldrá del ganador entre Estudiantes y Gimnasia, este lunes 8 de diciembre.

Pero si hay un equipo que estaba pendiente de Boca Juniors, para sorpresa de todos, era River Plate. El millonario, eliminado también por Racing pero en octavos de final, necesitaba que su rival de toda la vida, los xeneizes, salieran campeones para ir a la Copa Libertadores.

Conmebol le da la bienvenida a River Plate a la Sudamericana 2026: Quintero y compañía se quedan sin Libertadores

La eliminación de Boca, ya clasificado a la Libertadores 2026, sentenció a River: después de 11 años jugará la Sudamericana, pues estaba acostumbrado a jugar el torneo más importante del continente.

“Un campeón que vuelve: bienvenido River Plate a la Conmebol Sudamericana 2026”. Con ese anuncio, en sus redes oficiales, Conmebol hizo el anuncio del cuadro millonario para la otra mitad de la gloria.

Prensa argentina reacciona a la clasificación de River Plate a Sudamericana

Y no faltaba más: la prensa argentina reaccionó a la clasificación de River Plate al segundo torneo de clubes más importante en Sudamérica para 2026.

“Se terminó el misterio: River, a la Copa Sudamericana” - Olé

“River cosechará en el 2026 lo que sembró durante todo este pésimo 2025: jugó con nivel para clasificar a la Copa Sudamericana y, finalmente, será ese torneo internacional el que termine disputando. Ya no hay más morbo, ya no hay más cálculos, ya no hay más tablitas de Excel con los posibles caminos: la eliminación de Boca, el único que lo podía meter en la Libertadores si era campeón del Clausura, lo relegó a una competición en la que no participa desde el 2015″.

“Oficial: River, a la Sudamericana tras la caída de Boca e Independiente espera una mano de Racing” - TyC Sports

“Los de Marcelo Gallardo jugarán el segundo torneo continental tras más de 10 años mientras que el Rojo aguarda su chance de entrar en el mismo certamen, siempre que la Academia se consagre en el Clausura“.

River Plate se queda con el tiquete a Sudamericana. Adiós al sueño de la Libertadores en 2026. | Foto: Getty Images

“¿Y ahora quién podrá ayudarlo?: River se quedó afuera de la Libertadores tras más de 10 años” - El Gráfico