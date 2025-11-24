Suscribirse

Deportes

Juan Fernando Quintero, atónito por el fracaso de River Plate contra Racing: TV mostró su reacción

Es tendencia en Argentina y refleja la desazón en River Plate: este 2025 acabó siendo una película de terror para los millonarios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
25 de noviembre de 2025, 1:28 a. m.
River Plate suma otro fracaso en 2025 y Juan Fernando Quintero o vivió en cancha.
River Plate suma otro fracaso en 2025 y Juan Fernando Quintero lo vivió en cancha. | Foto: Getty Images

Otro fracaso de River Plate: así, en letras mayúsculas, tal como lo reporta la misma prensa argentina. Este lunes, 24 de noviembre de 2025, quedó eliminado en los octavos de final del clausura contra Racing Club (3-2) con un tanto agónico sobre los 90+3′.

Racing no cabe de la dicha: avanza a los cuartos de final y deja con estocada definitiva a River Plate, que sigue viendo complicado el 2026 en cuanto a la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo y sus dirigidos no levantan cabeza.

La fría reacción de Juan Fernando Quintero

Como en una película dramática, la secuencia de la eliminación de River Plate le da la vuelta a Sudamérica. Gastón Martirena anotó el 3-2 final a favor de Racing, en tiempo de descuento, y todos en el banco millonario quedaron pálidos; comenzado por el propio Gallardo.

El central del juego añadió un par de segundos más, pero acabaron siendo insuficientes para River, que no pudo empatar. Las cámaras de la transmisión oficial del evento, a cargo de ESPN, empezaron a mostrar la desazón que se vivía en el equipo de la banda cruzada.

Y llegó un punto donde mostraron al colombiano Juan Fernando Quintero. Mirada hacia el horizonte, moviendo la cabeza, sin entender bien lo que pasaba. No solo él, Marcos Acuña y Enzo Pérez también estaban atónitos.

Helado: Juan Fernando Quintero y su sorpresa tras la eliminación de River Plate ante Racing Club.
Helado: Juan Fernando Quintero y su sorpresa tras la eliminación de River Plate ante Racing Club. | Foto: Transmisión oficial ESPN.

River prácticamente liquidó su año y las críticas no se detienen. La incertidumbre es total, pero a pesar de todo, Marcelo Gallardo fue ratificado, hace pocas semanas, como entrenador del equipo millonario.

Así fue el golazo de Juan Fernando Quintero contra Racing

La desazón de JuanFer no solo se explica en el mal momento deportivo de River. De hecho, a eso se le suma que el colombiano anotó este martes en el Cilindro de Avellaneda, y más allá de que fue un golazo, le daba el triunfo parcial a los millonarios por 2-1.

Fue un remate de media distancia, a los 64′, que atormentó por un buen rato a los hinchas de Racing. Quintero había ingresado apenas ocho minutos antes (56′) por Maxi Salas.

Juan Fernando regresaba a la que fue su casa, el Cilindro de Avellaneda, y los hinchas de Racing lo silbaron a más no poder. A pesar de que el colombiano ganó con la academia la Copa Sudamericana 2024, parece que no le perdonan haber regresado a River tras su paso por América de Cali.

Eso sí, Quintero sigue posando como uno de los pilares de Gallardo. Este martes fue suplente, pero cada que entra en acción, resulta fundamental para los suyos, y más cuando las papas queman.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habló Wilmar Mejía, funcionario de la DNI, tras acusaciones de supuestos nexos con disidencias de las Farc

2. Duván Vergara se inspiró con golazo de Juanfer Quintero: el pedido que es viral en Racing y hay fuego en Argentina

3. EE. UU. se pronuncia sobre los archivos de alias Calarcá y pide investigar los lazos del Gobierno Petro con las disidencias de las Farc

4. Luis Díaz, solo, vale más que estas selecciones clasificadas al Mundial 2026: lista de cifras asombra

5. Crece la alarma por la estrategia de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder: “No veo un plan”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Fernando QuinteroRiver PlateRacing Club

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.