Juan Fernando Quintero, atónito por el fracaso de River Plate contra Racing: TV mostró su reacción

Otro fracaso de River Plate: así, en letras mayúsculas, tal como lo reporta la misma prensa argentina. Este lunes, 24 de noviembre de 2025, quedó eliminado en los octavos de final del clausura contra Racing Club (3-2) con un tanto agónico sobre los 90+3′.

Racing no cabe de la dicha: avanza a los cuartos de final y deja con estocada definitiva a River Plate, que sigue viendo complicado el 2026 en cuanto a la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo y sus dirigidos no levantan cabeza.

La fría reacción de Juan Fernando Quintero

Como en una película dramática, la secuencia de la eliminación de River Plate le da la vuelta a Sudamérica. Gastón Martirena anotó el 3-2 final a favor de Racing, en tiempo de descuento, y todos en el banco millonario quedaron pálidos; comenzado por el propio Gallardo.

El central del juego añadió un par de segundos más, pero acabaron siendo insuficientes para River, que no pudo empatar. Las cámaras de la transmisión oficial del evento, a cargo de ESPN, empezaron a mostrar la desazón que se vivía en el equipo de la banda cruzada.

Y llegó un punto donde mostraron al colombiano Juan Fernando Quintero. Mirada hacia el horizonte, moviendo la cabeza, sin entender bien lo que pasaba. No solo él, Marcos Acuña y Enzo Pérez también estaban atónitos.

Helado: Juan Fernando Quintero y su sorpresa tras la eliminación de River Plate ante Racing Club. | Foto: Transmisión oficial ESPN.

¡¡¡EL RACING DE COSTAS ELIMINÓ AL RIVER DE GALLARDO EN EL CILINDRO!!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/S0L4nxukxN — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

River prácticamente liquidó su año y las críticas no se detienen. La incertidumbre es total, pero a pesar de todo, Marcelo Gallardo fue ratificado, hace pocas semanas, como entrenador del equipo millonario.

Así fue el golazo de Juan Fernando Quintero contra Racing

La desazón de JuanFer no solo se explica en el mal momento deportivo de River. De hecho, a eso se le suma que el colombiano anotó este martes en el Cilindro de Avellaneda, y más allá de que fue un golazo, le daba el triunfo parcial a los millonarios por 2-1.

Fue un remate de media distancia, a los 64′, que atormentó por un buen rato a los hinchas de Racing. Quintero había ingresado apenas ocho minutos antes (56′) por Maxi Salas.

¡JUANFER ESTAMPÓ EL 2-1 DE RIVER A RACING!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MO8LqhigaZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

Juan Fernando regresaba a la que fue su casa, el Cilindro de Avellaneda, y los hinchas de Racing lo silbaron a más no poder. A pesar de que el colombiano ganó con la academia la Copa Sudamericana 2024, parece que no le perdonan haber regresado a River tras su paso por América de Cali.