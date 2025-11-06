En las últimas semanas, se volvió común ver la molestia de Juan Fernando Quintero cuando es sustituido por su entrenador en River Plate, Marcelo Gallardo.

Con el pasar de las horas pasó a un segundo plano, y desde la prensa argentina confirmaban que no era un tema delicado. Eso, además de que la relación entre Gallardo y Quintero es públicamente conocida por ser cercana desde hace varios años.

Finalmente, llegó un pronunciamiento oficial de Quintero. Habló en rueda de prensa previa al superclásico, que se desarrollará el domingo 9 de noviembre, y dejó claro que no tiene ningún problema con su entrenador.

“No es nada personal” - Juan Fernando Quintero

“A veces se siente que uno puede dar más, obviamente se respetan las decisiones del entrenador; y bueno, es la mentalidad mía, todos queremos jugar los 90′, queremos ayudar al equipo. A veces sale, a veces no, pero de alguna u otra forma es como vivo", afirmó Quintero ante los medios.

Y añadió: “Así vivo el fútbol, realmente no es nada personal, también estamos atravesando un momento duro y, bueno, también por ahí se siente un poco mal; pero creo que no tiene nada que ver lo personal con las decisiones del entrenador”.

La polémica la dan por finalizada en Argentina, aunque realmente nunca trascendió de un dato llamativo. Ahora, Quintero y sus compañeros se concentran en afrontar el superclásico ante Boca, un rival que Juan Fernando conoce bastante bien.

Juan Fernando Quintero pinta para ser pieza clave de River Plate en el superclásico ante Boca Juniors. | Foto: Getty Images

Marcelo Gallardo renovó con River Plate hasta 2026

El presidente de River, Stefano Di Carlo, anunció la renovación del contrato del técnico Marcelo Gallardo, a pesar de los malos resultados cosechados por el Millonario en esta temporada, y a pocos días de un decisivo superclásico contra Boca Juniors.

Di Carlo, que ganó las elecciones el sábado pasado y asumió dos días después, se presentó en uno de los salones del estadio Monumental con Gallardo y dijo que “hemos resuelto extender el vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026”.

“Los proyectos se sostienen en los malos momentos, que los hay, como en cualquier proyecto (...) A nivel personal creo profundamente en su figura y en su foco”, destacó Di Carlo.

Marcelo Gallardo seguirá siendo entrenador de River Plate hasta diciembre de 2026. | Foto: AFP

A su lado, Gallardo expresó que “no estamos ajenos a la realidad, sabemos que este año no fue como queríamos que salga”.

“Preferimos ir año tras año que tener un vínculo largo. Nadie está por encima de River. Tengo el deseo de revertir la situación, esta crisis va a pasar, y eso me hace estar acá y asumir con la convicción que tengo”.

“He perdido y he ganado, pero estoy seguro de que vamos a volver a ganar”, agregó el entrenador.

El anuncio de la renovación llega pocos días después de la cuarta derrota en fila que River sufrió en el Monumental, ante Gimnasia y Esgrima (1-0), un adversario que pelea por no descender, y con el que no pudo siquiera empatar, ya que al colombiano Miguel Borja le atajaron un penal a los 90+17 minutos.

Gallardo habló del clásico del domingo contra Boca en La Bombonera y afirmó que “viví un montón de situaciones como esta (...) Es un partido bueno para volver a ser. Pero el eje está más allá de ese partido”.