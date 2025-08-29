Suscribirse

Marcelo Gallardo lanzó certero reproche a Juanfer Quintero: no está contento con lo que ve

En River Plate siguen sin estar del todo a gusto con el nivel que muestra el volante proveniente de América de Cali.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 1:08 p. m.
Juan Fernando Quintero es exigido por Marcelo Gallardo en River Plate
Juan Fernando Quintero es exigido por Marcelo Gallardo en River Plate | Foto: Getty Images

Juan Fernando Quintero es uno de los mimados de Marcelo Gallardo en River Plate. Haber sido llamado para un tercer ciclo en dicho club lo demuestra.

Aunque así sea, el impacto que ha tenido el volante en sus primeros juegos no deja por completo conforme al Muñeco.

Juan Fernando Quintero of River Plate plays during the match between River Plate and Libertad at Estadio Mas Monumental in Buenos Aires, Argentina, on August 22, 2025. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images)
Juan Fernando Quintero, volante creativo de River Plate | Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante la más reciente rueda de prensa, el argentino dio a conocer un reproche para el volante que llegó proveniente de América de Cali.

“Juanfer tiene que mejorar porque nos da unas pinceladas que en el fútbol argentino no se ven, pero tiene que estar mejor, se tiene que poner mejor porque es un jugador diferencial“, lanzó sin tapujos.

“Hoy jugó Nacho, también entró Juanfer, tienen que mejorar. Y, mientras tanto, los demás tienen que crecer”, apuntó del colombiano y todos los demás.

Haciendo autocrítica por lo que su plantel está pasando de cara al resto de la campaña, les envió un mensaje más que claro.

“Tenemos que crecer un poquito. Estamos en una línea media entre aprobado y desaprobado, pero con mucho margen de crecimiento y eso es lo que me tiene ilusionado”, firmó.

Clasificados con las uñas en Copa

River Plate jugó lejos de su mejor nivel, empató 0-0 con Unión de Santa Fe y debió esperar hasta la angustiante definición por penales (4-3), con una enorme tarea del arquero Franco Armani, para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el último partido de octavos, jugado en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza (oeste), el Millonario no consiguió doblegar a Unión, en un partido en el que el equipo de la banda roja tuvo más la pelota, pero el conjunto santafesino le llegó varias veces con peligro.

Contexto: Error de Juanfer Quintero hizo explotar a Marcelo Gallardo: video revela lo que sucedió

De hecho, las dos ocasiones más claras del partido llegaron en tiempo de descuento, cuando Tagliamonte, portero de Unión, le tapó un remate dentro del área chica a Lencina, y de contraataque, Nicolás Palavecino levantó el tiro cuando estaba solo dentro del área frente a Armani.

En la tanda desde los once metros, por River anotaron los colombianos Juanfer Quintero y Miguel Borja, además de Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta remató por encima del larguero.

Del otro lado, Franco Armani se lució al contener los disparos de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, y convirtieron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo.

“Hay que tener confianza, mirar a los pateadores, y destacar también la ejecución de mis compañeros, la firmeza que tuvieron. Hay momentos en los que se gana por penales, y seguimos en camino en todas las competencias”, destacó Armani, de 38 años e integrante de la selección argentina campeona del mundo en Catar 2022.

El portero, que ya venía de ser decisivo hace unos días en la definición por penales contra Libertad de Paraguay, por la Copa Libertadores, remarcó que “a mí me pueden decir lo que quieran, pero siempre fui un luchador y nunca me doy por vencido. Siempre quiero más y este club te exige, no te podés relajar. Estoy muy contento”.

Ganador de la Copa Argentina en tres oportunidades (2016, 2017 y 2019), siempre con Marcelo Gallardo como entrenador, el Millonario había perdido ocho definiciones por penales seguidas, pero cambió la racha contra Libertad, y ahora volvió a festejar en un desempate.

Contexto: A Juanfer Quintero no le gustó la decisión de Gallardo: video de su reacción lo dice todo

En la próxima etapa, River se enfrentará con Racing, que viene de eliminar a Deportivo Riestra (3-0).

Los cuartos de final de la Copa Argentina se completan con los partidos Tigre-Independiente Rivadavia, Newell’s Old Boys-Belgrano y Argentinos Juniors-Lanús.

El campeón de la Copa Argentina obtendrá una de las plazas de ingreso directo a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

*Con información de AFP.

