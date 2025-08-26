Error de Juanfer Quintero hizo explotar a Marcelo Gallardo: video revela lo que sucedió

River Plate sigue sin engranar como quisiera el técnico Marcelo Gallardo. Después de conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores en penales, el conjunto millonario volvió al ruedo contra Lanús (1-1) por la fecha 6 de la liga argentina.

Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja fueron titulares, mientras que Juan Fernando Quintero entró como revulsivo en el segundo tiempo.

La idea era que Juanfer manejara el partido y le diera posesión a River para sentenciar la victoria que tenían en el bolsillo, sin embargo, el volante antioqueño falló en una jugada clave del partido justo antes que Lanús consiguiera la igualdad.

Gallardo explotó tras la jugada de Quintero y las cámaras de ESPN grabaron el momento exacto en que le recrimina a su asistente Matías Biscay por lo que acababa de pasar en la zona derecha del campo de juego.

Y es que Juanfer no disputó la pelota que le lanzó Kevin Castaño, sino que amagó y la perdió en el duelo contra el defensa granate.

Gallardo no encuentra la tecla

River Plate ha recibido duras críticas por parte de la prensa argentina, pues hizo una inversión millonaria en fichajes y hasta ahora no consigue dar el brillo que quisiera.

En Libertadores se clasificó en medio de la silbatina de la afición, mientras que en el torneo local ha ganado partidos con más esfuerzo que fútbol.

El empate ante Lanús fue la gota que rebosó el vaso para Marcelo Gallardo. Tal fue su molestia por lo sucedido que decidió suspender la rueda de prensa, aún cuando eso representa una sanción económica para el club.

“Tan disgustado habrá quedado el Muñeco con esa última acción que le sacó a su equipo un triunfo que tenía en el bolsillo que ése fue el único análisis que dejó ver para las cámaras de la transmisión del partido: y es que media hora después los hombres de comunicación del plantel informaron que la decisión del entrenador era no hablar en conferencia de prensa”, informó el diario Olé.

La última imagen de Gallardo en el partido fue en pleno debate con Biscay, quien trataba de darle sus argumentos por los errores comentidos en el gol de Lanús.

Juan Fernando Quintero en el partido de Lanus vs. River Plate | Foto: Getty Images

¿Qué pasa con Juanfer?

Lo cierto es que ya van dos ocasiones seguidas en la que Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo quedan enfrentados de alguna manera.

La semana pasada contra Libertad, el cuerpo técnico decidió sacrificar a Juanfer por la expulsión de Giuliano Galoppo y el colombiano reaccionó con un gesto de molestia en el banquillo millonario.

“En el segundo tiempo la expulsión de Giuliano Galoppo nos cambia todo. Jugar con un hombre menos intentando seguir jugando igual, porque creo que no hubo una pausa, nos equivocamos, el empuje de la gente está en nuestra cancha y el deseo de ganar nos hizo confundir con un hombre menos, es difícil dominar el partido”, dijo en rueda de prensa desde el Monumental.