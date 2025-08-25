Jugador de América entró en la convocatoria para la doble fecha de eliminatorias: es oficial

América de Cali perderá a uno de sus habituales titulares por la disputa de la doble fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Luis Ramos fue convocado por la selección de Perú y será baja, entre otros partidos, para el clásico vallecaucano contra Deportivo Cali programado para el domingo 7 de septiembre.

El combinado inca jugará contra Uruguay el 4 de septiembre y cinco días después enfrentará a Paraguay en la última fecha del clasificatorio, lo que hace imposible que el delantero pueda volver a tiempo a menos que sea expulsado en el primer partido.

Esta es una baja sensible para el América, que está intentando salir de la mala racha de resultados y necesita de sus mejores jugadores para lograrlo.

Luis Ramos celebrando su gol con América de Cali ante Atlético Nacional | Foto: Colprensa

La convocatoria de Perú

Con escasas opciones de clasificar a la Copa del Mundo, Perú apuesta al retorno del mediocampista Yoshimar Yotún y a la presencia del defensa Luis Advíncula para enfrentar los últimos dos partidos de las eliminatorias.

El seleccionador peruano, Óscar Ibáñez, dejó fuera por lesión a varios referentes, como los atacantes Paolo Guerrero (Alianza Lima) y André Carrillo (Corinthians).

El delantero italoperuano Gianluca Lapadula tampoco fue tomado en cuenta esta vez.

El regreso del experimentado Yotún (Sporting Cristal), tras recuperarse de una lesión que lo tuvo varios meses fuera de las canchas, es lo más destacado en una nómina donde se mezclan nuevas caras y viejos conocidos.

Perú marcha en el penúltimo lugar de la tabla con 12 puntos en 16 partidos disputados. Solo puede aspirar a la séptima plaza, en poder de Venezuela con 18 unidades, que da acceso al repechaje intercontinental.

Los entrenamientos de la selección peruana comenzarán desde este lunes, aunque la totalidad del plantel estará disponible en la primera semana de septiembre.

Aunque las probabilidades matemáticas existen, en Perú ya empiezan a mirar de reojo lo que será el Mundial de 2030 con menos cupos disponibles para Sudamérica por la clasificación directa de Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones.

A la prensa inca le preocupa que no haya recambio de la generación que los llevó al Mundial de 2018 y muchos jugadores experimentados continúen siendo lo mejor que tiene Ibáñez para convocar.

Lista de convocados de Perú

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley FC, Inglaterra), Marcos López (FC Copenhague, Dinamarca), Matías Lazo (FBC Melgar).

Mediocampistas: Renato Tapia (Al Wasl FC, Emiratos Arabes Unidos), Erick Noriega (Gremio, Brasil), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Edison Flores (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima), Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).