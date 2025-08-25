Carlos Antonio Vélez tiró dardo a Lorenzo: los tres borrados que sí o sí debe llamar a Selección Colombia

La Selección Colombia regresa al ruedo y la expectativa está puesta: ¿Cuál será la lista de convocados de Néstor Lorenzo? El duelo ante Bolivia, por la fecha 17 de la eliminatorias sudamericanas, en Barranquilla, será el 4 de septiembre.

Uno de los que se refirió a los posibles llamados por Lorenzo a la Selección Colombia fue el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez. El comunicador tocó el tema en el espacio Planeta Fútbol de Win Sports.

Vélez fue claro y afirmó que el técnico argentino debe tener en cuenta nombres que no son comúnmente llamados, pero que presentan un buen nivel en los últimos partidos: Dayro Moreno, Johan Romaña y Kevin Serna.

“A lo único que aspiro es que se respete la meritocracia. Sé que cuesta, sé que es difícil... el fondo de inversión, el club de amigos, eso funciona a la perfección aquí. El que no está, por bueno que sea, no lo convocan”, arrancó afirmando Carlos Antonio.

Y sentenció: “Igual, no se pierde la esperanza que jugadores como Johan Romaña, Kevin Serna y Dayro Moreno, por ejemplo, estén en la Selección nacional. Nosotros tendríamos garantizado un ataque con Jhon Durán, Dayro, Jhon Córdoba; jugadores que andan en un momento brillante. Kevin Serna”.

Romaña, Moreno y Serna son tres jugadores que han dado bastante de qué hablar en las últimas semanas. Sus actuaciones en clubes los tienen con los focos encima, por lo que Lorenzo no los pasaría por alto.

Kevin Serna, colombiano al servicio de Fluminense. | Foto: Getty Images

Dayro no renuncia a la Selección

Antes de que Carlos Antonio Vélez pusiera a Dayro Moreno como un posible llamado a la Selección Colombia, el goleador se pronunció. Fue el pasado viernes, 22 de agosto, en diálogo con El Vbar de Caracol Radio.

“No he tenido la posibilidad de dialogar con ninguno de la Federación Colombiana de Fútbol, ni con ninguno del cuerpo técnico, pero nunca pierdo la ilusión. Por eso trabajo y hago goles, siempre lo he dicho... el día que deje de jugar, ahí dejo de pensar en mi Selección Colombia. Ponerse la camiseta es un orgullo muy grande”, dijo Moreno.

Además, soltó: “Me levanto cada día pensando en todas las cosas buenas, primero con el equipo, hacer goles y obvio con la Selección. No he perdido la ilusión con la Selección Colombia”.

Dayro Moreno, la figura de Once Caldas. | Foto: Getty Images

En la actualidad, y con 39 años, Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana. Con él como figura, Once Caldas ya está instalado en los cuartos de final del torneo continental, donde enfrentará a Independiente del Valle.