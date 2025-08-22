Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de Sudamericana: fechas y horarios para la ida y vuelta

Once Caldas volvió a sacar su protagonismo internacional, mismo que lo llevó a ser campeón de la Copa Libertadores 2004. Ahora, en pleno 2025, viene de dejar en el camino a Huracán, por octavos de Sudamericana, y ya se encuentra entre los mejores ocho clubes en la otra mitad de la gloria.

El jueves, 21 de agosto, Conmebol publicó en su web oficial las fechas para los partidos de ida y vuelta en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los hinchas del blanco blanco de Manizales, y del FPC en general, toman nota.

Once Caldas se medirá ante Independiente del Valle de Ecuador en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esta es la programación para la llave completa, es decir, ida y vuelta:

Independiente del Valle vs. Once Caldas (ida): 17 de septiembre - Quito

Once Caldas vs. Independiente del Valle (vuelta): 24 de septiembre - Manizales

Programación de cuartos de final en Copa Sudamericana. Partidazo entre Once Caldas e Independiente del Valle. | Foto: Prensa Conmebol.

El ganador de la llave entre Once Caldas e Independiente del Valle se medirá en semifinales contra el vencedor del duelo entre Bolívar y Atlético Mineiro. Será el último paso antes de la gran final en Santa Cruz de la Sierra.

El camino de Once Caldas en la Sudamericana 2025

No ha sido fácil el camino para Once Caldas en lo que va de la Copa Sudamericana 2025. Se ganó un lugar en la fase previa del torneo continental tras acabar en puestos de clasificación internacional en la tabla de reclasificación (Liga BetPlay) 2024.

Once Caldas tuvo que eliminar a Millonarios en la fase previa de Sudamericana, y luego quedó instalado en el grupo F junto a Fluminense (Brasil), Unión Española (Chile) y Gualberto Villarroel Club Deportivo San José (Bolivia).

Tras jugar las seis fechas por completo en la fase de grupos, Once Caldas acabó segundo con 12 puntos, quedando a tan solo uno del líder: Fluminense. Así las cosas, el blanco blanco tuvo que ir a playoffs para luchar por seguir en competencia.

En playoffs, Once Caldas se vio cara a cara contra el boliviano San Antonio Bulo Bulo, que acabó tercero en el grupo H de la Copa Libertadores. El equipo colombiano se impuso con un contundente global de 7-0 a favor, y avanzó a octavos de final.

Fue el pasado martes, 19 de agosto, que Once Caldas sacudió al continente. Venció 3-1 a Huracán, en Argentina, por la vuelta de octavos de final (4-1 en el global) y ya piensa en los cuartos ante un duro equipo como Independiente del Valle.

Once Caldas espera poner el FPC en todo lo alto. | Foto: AFP