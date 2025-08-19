Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

Al Huracán vs. Once Caldas de este martes, 19 de agosto de 2025, por la vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana, no le faltó nada. Al final, el ‘blanco blanco’ se impuso por 3-1, 4-1 en el global tras ganar en la ida en Manizales y avanza a los cuartos de final de la otra mitad de la gloria.

A pesar del resultado, que llena de esperanza al FPC en busca de otro trofeo continental, hubo un par de situaciones que no pasaron desapercibidas y se volvieron rápidamente tendencia en redes sociales.

Para empezar, cayó un torrencial aguacero en el estadio Tomás Ducó de Buenos Aires (Argentina). El clima terminó siendo fundamental, pues se hicieron charcos en el terreno de juego que impidieron un buen desarrollo del compromiso. Aun así, el juez central nunca detuvo la pelota.

Luego, las expulsiones: Huracán se quedó con nueve hombres en cancha, pues Juan Bisanz vio la roja a los 45′ y su compañero, Matko Miljevic, también lo hizo a los 73′. Al globo, con poca asistencia de público por la lluvia, todo se le complicó.

Al frente, un Once Caldas combativo, que se supo reponer del 1-0 en contra, sobre los 39′, gracias a un gol de penal de Matko Miljevic, el mismo que después se fue expulsado. Al ‘blanco blanco’ del Arriero Herrera solo le bastó un minuto para empatar el marcador.

¡GOOOL DE HURACÁN!



Matko Miljevic, de penal, puso el 1-0 ante Once Caldas.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/Shx28mvjUG — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

Fue gracias a un cabezazo de Dayro Moreno, sobre los 40′, que Once Caldas se fue al descanso con el 1-1 que le devolvía la ventaja en el global.

¡GOOOL DE ONCE CALDAS EN UNA RESPUESTA INMEDIATA!



Dayro Moreno apareció por detrás y de cabeza, convirtió el 1-1 ante Huracán.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/oNr3no8z3y — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

Para la segunda parte se siguió viendo un juego intenso. El reloj marcaba 65′ y Once Caldas, a pesar de las condiciones del terreno de juego, armó una contundente jugada colectiva que acabó en gol de Michael Barrios. La euforia en el banco del cuadro colombiano fue absoluta, pues era el 3-1 en el global.

¡GOOOL DE ONCE CALDAS!



Michael Barrios tuvo tiempo para pensar y definió para el 2-1 ante Huracán.



La serie está 3-1 a favor del equipo colombiano.



Luego del festejo, se produjo una tangana entre los jugadores.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/0PEZEkJDRS — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

Ya con la serie liquidada, otra vez Dayro Moreno apareció con la cereza del pastel: a los 88′ clavó el 3-1 definitivo del día (4-1 global).

¡GOOOL DE DAYRO MORENO, GOL DE ONCE CALDAS!



El capitán del conjunto colombiano firmó su doblete y puso el 3-1 ante Huracán.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/wH7NcKXzLZ — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

No hubo tiempo para más. A los 90+9’ se acabó el partido y Once Caldas espera rival en los cuartos de final de Sudamericana, mismo que saldrá del Mushuc Runa e Independiente del Valle este martes.

Datos generales del Once Caldas vs. Huracán

Marcador final : Huracán 1 (1) - (3) 2 Once Caldas

: Huracán 1 (1) - (3) 2 Once Caldas Fecha : 19 de agosto de 2025 (vuelta de octavos de final Copa Sudamericana)

: 19 de agosto de 2025 (vuelta de octavos de final Copa Sudamericana) Estadio : Tomás Ducó (Buenos Aires - Argentina)

: Tomás Ducó (Buenos Aires - Argentina) Alineaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Román Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.