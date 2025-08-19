Suscribirse

Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

Los videos de lo sucedido en Argentina se han hecho viral en redes sociales.

Redacción Deportes
19 de agosto de 2025, 2:01 p. m.
Jugadores e hincha de Once Caldas se vieron afectados por el actuar de las autoridades.
Jugadores e hincha de Once Caldas se vieron afectados por el actuar de las autoridades. | Foto: checho.g/Pipetorpismo

Este martes 19 de agosto, Once Caldas de Manizales se enfrentará a domicilio con Huracán de Argentina por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

La serie va 1 a 0 a favor del equipo colombiano. Será, sin lugar a dudas, un duelo luchado de inicio a fin. La escuadra gaucha, con el apoyo de su gente, intentará darle vuelta a la historia.

Antes del partido, en las horas de la noche del lunes 18 de agosto, los hinchas de Once Caldas que viajaron hasta Argentina y los que se encontraban allí se dispusieron a hacer un banderazo frente al hotel en el que se hospeda el club.

Todo pintaba para ser una noche amena, llena de buena energía e ilusión de cara a una posible clasificación a cuartos de final. Sin embargo, todo se fue al piso, esto porque la Policía arremetió contra los aficionados y los mismos jugadores de Once Caldas.

Las autoridades argentinas no permitieron en normal desarrollo del banderazo y dispersaron a hinchas y jugadores, que se encontraban a las afueras del hotel, con gases lacrimógenos.

“Lo que debía ser una fiesta, terminó de la peor manera en las inmediaciones del hotel donde Once Caldas concentra de cara al partido de este martes frente a Huracán por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana”, reseñó Diario Olé.

“Para apoyar a su equipo, hinchas del conjunto colombiano organizaron un banderazo, pero fueron dispersados por la policía de la Ciudad con gases y varios jugadores también se vieron afectados”, añadió.

Eran alrededor de 200 hinchas los que compartían y animaban a sus ídolos de cara al duelo de vuelta de octavos por Sudamericana. La intervención de la Policía Argentina habría sido con el fin de despejar la vía pública.

Contexto: Alianza FC vs. Once Caldas se detuvo por fuerte tormenta eléctrica: video de la situación

Sin embargo, no se habría pedido un traslado a través del diálogo. La Policía, al parecer, lanzó los gases sin mediar palabras. “Los hinchas del Once Caldas estaban reunidos en el hotel haciendo el banderazo y la Policía de Buenos Aires llegó a lanzar gases lacrimógenos. Los jugadores estaban afuera y fueron afectados por el gas, estaban con los hinchas”, señaló el periodista colombiano Juan Esteban Londoño.

La situación se pudo evitar, pero el accionar de las autoridades gauchas, para muchos, fue bochornoso. Ante la adversidad, Once Caldas afrontará una chance grande de clasificar a cuartos de final de la Sudamericana.

3. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

