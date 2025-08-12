Suscribirse

Deportes

Once Caldas pincha a Huracán en octavos de Sudamericana: el gol que sentenció la ida

Celebración en Manizales luego de que Once Caldas venciera por 1-0 a Huracán en la ida de octavos de Sudamericana.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 11:59 p. m.
Dayro Moreno celebrando su gol en el Once Caldas vs. Huracán por Sudamericana.
Dayro Moreno celebrando su gol en el Once Caldas vs. Huracán por Sudamericana. | Foto: AFP

Once Caldas hizo la tarea en su estadio, el Palogrande de Manizales, este martes 12 de agosto de 2025. El blanco blanco le ganó 1-0 a Huracán por la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana, con un gol de penal de Dayro Moreno.

El tanto llegó a los 57′ de partido. Dayro Moreno engañó al portero rival, Hernán Galíndez, quien se tiró al otro lado. De la grada bajó euforia, y el campeón de la Copa Libertadores 2004 sueña con meterse entre los mejores ocho de la otra mitad de la gloria.

Contexto: Once Caldas se llenó los bolsillos: esta fue la millonada que ganó tras pasar a octavos de la Sudamericana

Datos generales del partido

  • Marcador final: Once Caldas 1 - 0 Huracán
  • Fecha: 12 de agosto (ida de octavos de final de Sudamericana)
  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Alineaciones:

Once Caldas: James Aguirre; Luis Ángel Palacios Mena, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Juan David Cuesta; Mateo Garcia, Michael Barrios, Luis Francisco Sánchez, Alejandro Garcia, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Arriero Herrera

Huracán: Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Román Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Juan Bisanz, Leonardo Gil, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan detalles de atentado con fusiles a empresario de las gaseosas en Rionegro: el sicario, que fue abatido, tenía un largo historial criminal
3. Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa
Once Caldas vs. Huracán, este martes 12 de agosto.
Once Caldas vs. Huracán, este martes 12 de agosto. | Foto: AFP

Sobre el papel, en los números, Once Caldas fue superior a Huracán. Hizo 11 remates, siete de ellos al arco, y manejó la posesión en un 60% a favor. Caso contrario, el globo apenas tuvo dos tiros a la portería y manejó la pelota en un 40%.

Once Caldas terminó pinchando al globo en su casa. Se trató de un partido rápido, con varias faltas para intentar cortar la velocidad de los atacantes. Incluso, en varios tramos del compromiso, se llegó a picar el ambiente entre futbolistas del blanco blanco con el elenco argentino.

A pesar del triunfo, que era casi que una obligación para el Once, porque en Liga BetPlay no tiene su mejor presente, la llave está abierta. El compromiso de vuelta se llevará a cabo el próximo martes 19 de agosto en el estadio Tomás Ducó de Buenos Aires.

Antes de jugar la vuelta, Once Caldas tendrá que visitar a Alianza FC por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. El compromiso será el viernes 15 de agosto, a partir de las 4:00 p.m.

Huracán también encarará otro compromiso por el rentado local, ante Argentinos Jrs, antes de jugar ante Once Caldas la vuelta. Será el sábado 16 de agosto, también ante su público, en el estadio Tomas Ducó.

Huracán quiere remontarle el partido a Once Caldas, por Sudamericana, en casa.
Huracán quiere remontarle el partido a Once Caldas, por Sudamericana, en casa. | Foto: AFP

Expectativa total entre la prensa y los aficionados gracias al partido que dejaron Once Caldas y Huracán en la ida de la competencia continental.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Edwin Cardona falló penal en el Nacional vs. São Paulo: video de la pifia en Copa Libertadores

2. Este es el puntaje que podría obligar a estudiantes a repetir pruebas Saber 11 del Icfes en 2025

3. Horario escolar 2025-2026 en Nueva York: estas son las fechas clave y los feriados para los estudiantes

4. ‘Blopper’ de América acabó en penoso gol en Sudamericana: video del tanto es de no creer

5. Así está el nivel de los embalses que abastecen a Bogotá tras las fuertes lluvias de los últimos días

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Once CaldasHuracánCopa SudamericanaDayro Moreno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.