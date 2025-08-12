Once Caldas pincha a Huracán en octavos de Sudamericana: el gol que sentenció la ida

Once Caldas hizo la tarea en su estadio, el Palogrande de Manizales, este martes 12 de agosto de 2025. El blanco blanco le ganó 1-0 a Huracán por la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana, con un gol de penal de Dayro Moreno.

El tanto llegó a los 57′ de partido. Dayro Moreno engañó al portero rival, Hernán Galíndez, quien se tiró al otro lado. De la grada bajó euforia, y el campeón de la Copa Libertadores 2004 sueña con meterse entre los mejores ocho de la otra mitad de la gloria.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Once Caldas!



Dayro Moreno anota el primero desde el punto penal en la #SUDAMERICANAxESPN



Once Caldas 1-0 Huracán



Datos generales del partido

Marcador final : Once Caldas 1 - 0 Huracán

: Once Caldas 1 - 0 Huracán Fecha : 12 de agosto (ida de octavos de final de Sudamericana)

: 12 de agosto (ida de octavos de final de Sudamericana) Estadio : Palogrande de Manizales

: Palogrande de Manizales Alineaciones:

Once Caldas: James Aguirre; Luis Ángel Palacios Mena, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Juan David Cuesta; Mateo Garcia, Michael Barrios, Luis Francisco Sánchez, Alejandro Garcia, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Arriero Herrera

Huracán: Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Román Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Juan Bisanz, Leonardo Gil, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka

Once Caldas vs. Huracán, este martes 12 de agosto. | Foto: AFP

Sobre el papel, en los números, Once Caldas fue superior a Huracán. Hizo 11 remates, siete de ellos al arco, y manejó la posesión en un 60% a favor. Caso contrario, el globo apenas tuvo dos tiros a la portería y manejó la pelota en un 40%.

Once Caldas terminó pinchando al globo en su casa. Se trató de un partido rápido, con varias faltas para intentar cortar la velocidad de los atacantes. Incluso, en varios tramos del compromiso, se llegó a picar el ambiente entre futbolistas del blanco blanco con el elenco argentino.

A pesar del triunfo, que era casi que una obligación para el Once, porque en Liga BetPlay no tiene su mejor presente, la llave está abierta. El compromiso de vuelta se llevará a cabo el próximo martes 19 de agosto en el estadio Tomás Ducó de Buenos Aires.

Antes de jugar la vuelta, Once Caldas tendrá que visitar a Alianza FC por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. El compromiso será el viernes 15 de agosto, a partir de las 4:00 p.m.

Huracán también encarará otro compromiso por el rentado local, ante Argentinos Jrs, antes de jugar ante Once Caldas la vuelta. Será el sábado 16 de agosto, también ante su público, en el estadio Tomas Ducó.

Huracán quiere remontarle el partido a Once Caldas, por Sudamericana, en casa. | Foto: AFP