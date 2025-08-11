Se terminó la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-ll, este lunes 11 de agosto, con el Boyacá Chicó vs. Equidad en el estadio La Independencia de Tunja. El marcador fue 0-0, y la tabla de posiciones empieza a tomar forma.

Junior de Barranquilla es líder con 14 puntos en seis partidos. Acumula 4 triunfos, 2 empates y ninguna derrota. Así, el técnico Alfredo Arias y sus dirigidos se acomodan en lo más alto y le sacan ventaja a sus perseguidores más cercanos.

Junior de Barranquilla, el líder de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Jairo Cassiani

Atlético Nacional y Llaneros son segundos y terceros respectivamente, con 11 unidades ambos. Están a tres de la cima, lo que blinda aún más a Junior, que tiene mejor diferencia de gol.

Fortaleza, Medellín, Tolima, Santa Fe y Pereira cierran el grupo de los ocho clasificados parciales a cuadrangulares. No obstante, hay varios equipos que tienen partidos pendientes, por lo que resta esperar que se pongan al día para saber su posición definitiva en el acumulado.

América, Once Caldas y Millonarios, en el fondo de la tabla

Fue el pasado viernes, 8 de agosto de 2025, que Millonarios sumó su primer punto en lo que va de la Liga BetPlay 2025-ll. Lo hizo ante Deportivo Cali en El Campín, tras un brillante 3-3 definitivo en el clásico añejo del FPC.

Ese punto coloca a los embajadores últimos (20). Once Caldas, que en su palmarés tiene la Copa Libertadores, es otro histórico que está en la parte baja: asoma en el puesto 19 y tiene apenas dos unidades.

América de Cali también sorprende. El cuadro escarlata está en el puesto 17 con solo cuatro unidades, lo que es un contraste del último semestre, cuando terminó líder del todos contra todos.

Eso sí, los tres equipos referenciados tienen partidos pendientes por jugar. América y Millonarios aún no juegan dos compromisos, mientras Once Caldas debe un juego.

La séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll arrancará el 13 de agosto con el partido entre Deportivo Cali y Unión Magdalena, en Palmira, e irá hasta el 19 de agosto con el Santa Fe vs. Envigado en Bogotá.

Millonarios es colero de la Liga BetPlay tras la fecha 6. | Foto: Lina Gasca - Colprensa

Resultados completos de la fecha 6