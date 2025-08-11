Estadio de histórico del FPC cerrará sus puertas para hinchas: Dimayor soltó último anuncio

Hace unos momentos, la Dimayor hizo un importante anuncio sobre el estadio de un histórico equipo del fútbol profesional colombiano. Este escenario deportivo cerrará las puertas para los hinchas del club.

El estadio Guillermo Plazas Alcid, donde hace de local Atlético Huila, por fallas en su infraestructura, no podrá contar, por un tiempo, con el apoyo de sus aficionados, esto después de un estudio que adelantó la Alcaldía de Neiva.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano se permite informar a la opinión pública que, tras un estudio publicado por la Alcaldía de Neiva en la que se encontraron fallas estructurales en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, los siguientes partidos del Atlético Huila que se disputen en Neiva se deberán disputar a puerta cerrada“, informó la entidad.

“Desde la DIMAYOR esperamos se puedan solucionar los problemas presentados con la mayor prontitud, y que de esta manera el equipo opita pueda contar con su público prontamente, lo que significa un ingreso económico significativo para el Club”, añadió.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que tras un estudio publicado por la Alcaldía de Neiva en la que se encontraron fallas estructurales en el Estadio Guillermo… pic.twitter.com/QkqjPBbwo9 — DIMAYOR (@Dimayor) August 11, 2025

Habrá que esperar para conocer si Atlético Huila, que está en la segunda división del fútbol nacional, dará una respuesta ante Dimayor. Esta, sin lugar a dudas, es una muy mala noticia para el equipo amarillo.

Y ya que se tocan temas de Dimayor, hace unos días aplazó el clásico de Independiente Santa Fe y Millonarios, después del enfrentamiento que se presentó entre hinchas en el Movistar Arena.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano se permite informar que, atendiendo la decisión adoptada por la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, los partidos correspondientes a los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC, en sus categorías femenina y masculina, serán reprogramados”, señaló.

“Si bien acatamos la decisión de la autoridad local, manifestamos nuestro rechazo a que el fútbol profesional colombiano se vea afectado por actos que no se han desarrollado en el marco de nuestras competencias. Consideramos que el fútbol no debe ser estigmatizado ni castigado por hechos de violencia ocurridos en escenarios ajenos a los estadios y a la organización de las competencias, DIMAYOR”, añadió.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar que, atendiendo la decisión adoptada por la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, los partidos correspondientes a los clásicos entre Independiente… pic.twitter.com/0q6Nwb7ZEm — DIMAYOR (@Dimayor) August 9, 2025