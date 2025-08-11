Suscribirse

Estadio de histórico del FPC cerrará sus puertas para hinchas: Dimayor soltó último anuncio

La Dimayor se pronunció a través de sus plataformas digitales.

Redacción Deportes
11 de agosto de 2025, 11:01 p. m.
Palabras del presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.
El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga. | Foto: Dimayor.

Hace unos momentos, la Dimayor hizo un importante anuncio sobre el estadio de un histórico equipo del fútbol profesional colombiano. Este escenario deportivo cerrará las puertas para los hinchas del club.

El estadio Guillermo Plazas Alcid, donde hace de local Atlético Huila, por fallas en su infraestructura, no podrá contar, por un tiempo, con el apoyo de sus aficionados, esto después de un estudio que adelantó la Alcaldía de Neiva.

Contexto: Por una fiesta, Dimayor cambió fecha de partido del América: esto fue lo que pasó en Liga BetPlay

“La División Mayor del Fútbol Colombiano se permite informar a la opinión pública que, tras un estudio publicado por la Alcaldía de Neiva en la que se encontraron fallas estructurales en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, los siguientes partidos del Atlético Huila que se disputen en Neiva se deberán disputar a puerta cerrada“, informó la entidad.

“Desde la DIMAYOR esperamos se puedan solucionar los problemas presentados con la mayor prontitud, y que de esta manera el equipo opita pueda contar con su público prontamente, lo que significa un ingreso económico significativo para el Club”, añadió.

Habrá que esperar para conocer si Atlético Huila, que está en la segunda división del fútbol nacional, dará una respuesta ante Dimayor. Esta, sin lugar a dudas, es una muy mala noticia para el equipo amarillo.

Y ya que se tocan temas de Dimayor, hace unos días aplazó el clásico de Independiente Santa Fe y Millonarios, después del enfrentamiento que se presentó entre hinchas en el Movistar Arena.

Contexto: Atlético Nacional sufre el rigor de Dimayor: se hacen oficiales nuevos castigos para Liga y Copa

“La División Mayor del Fútbol Colombiano se permite informar que, atendiendo la decisión adoptada por la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, los partidos correspondientes a los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC, en sus categorías femenina y masculina, serán reprogramados”, señaló.

“Si bien acatamos la decisión de la autoridad local, manifestamos nuestro rechazo a que el fútbol profesional colombiano se vea afectado por actos que no se han desarrollado en el marco de nuestras competencias. Consideramos que el fútbol no debe ser estigmatizado ni castigado por hechos de violencia ocurridos en escenarios ajenos a los estadios y a la organización de las competencias, DIMAYOR”, añadió.

El aplazamiento del duelo entre rojos y azules afecta el calendario de la Liga BetPlay del segundo semestre del año y el descanso de los equipos afectados. Se espera que no se sigan postergando compromisos debido a actos violentos.

