Dimayor hace fuerte anuncio para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: decisión va con ‘ácido’ dardo

La decisión de la Dimayor ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Redacción Deportes
9 de agosto de 2025, 3:31 a. m.
Santa Fe vs. Millonarios por la Liga BetPlay 2025l-l.
Dimayor tomó decisión con el clásico. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Lo que sucedió hace unos días en el Movistar Arena, donde barristas de Santa Fe y Millonarios se enfrentaron, impactó directamente en el clásico que estos clubes tenían programado para el miércoles, 13 de agosto.

Desde la Alcaldía de Bogotá hubo un pronunciamiento y en el mismo se le recomendó a la Dimayor que los clásicos masculinos y femeninos se terminaran aplazando.

Contexto: Por una fiesta, Dimayor cambió fecha de partido del América: esto fue lo que pasó en Liga BetPlay

“Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días”, dijo Gustavo Quintero Ardila, secretario de gobierno.

“Por ello en la sesión de la Comisión Distrital de Fútbol solicitaremos a la Dimayor el aplazamiento del partido de fútbol femenino Millonarios vs Santa Fe de mañana y la reconsideración de la fecha del partido entre los planteles masculinos de estos mismos equipos programado para el 13 de agosto”, añadió.

Bogotá. Marzo 26 de 2025. En la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol, Carlos Mario Zuluaga fue presentado oficialmente como el nuevo presidente de la DIMAYOR. (Colprensa - Catalina Olaya)
Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor | Foto: Catalina Olaya

Y bien, tras esto, la Dimayor, en su plataforma digital, hizo un fuerte anuncio. La entidad acató la solicitó y e informó que los partidos en cuestión sí terminarán siendo reprogramados.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar que, atendiendo la decisión adoptada por la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, los partidos correspondientes a los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC, en sus categorías femenina y masculina, serán reprogramados", comunicó la Dimayor.

Contexto: Atlético Nacional sufre el rigor de Dimayor: se hacen oficiales nuevos castigos para Liga y Copa

Luego, Dimayor mandó un ‘ácido’ dardo señalando, sin rodeos, que el fútbol colombiano no debe ser castigado por actos violentos que se presenten en otros escenarios sociales, como el del Movistar Arena.

“Si bien acatamos la decisión de la autoridad local, manifestamos nuestro rechazo a que el fútbol profesional colombiano se vea afectado por actos que no se han desarrollado en el marco de nuestras competencias. Consideramos que el fútbol no debe ser estigmatizado ni castigado por hechos de violencia ocurridos en escenarios ajenos a los estadios y a la organización de las competencias DIMAYOR”, expresa el organismo.

“Debido al calendario ya congestionado, este cambio nos forzará posiblemente a incumplir con los tiempos reglamentarios de descanso establecidos para los equipos”, añadió sobre la reprogramación de los juegos.

Por último, la entidad puntualizó que todo lo sucedido lejos de los estadios y sin relación al fútbol profesional colombiano, en actos de violencia, no es responsabilidad suya.

Reiteramos que los problemas de orden público, eventos externos, paros y hechos sucedidos fuera de los estadios no son responsabilidad de la DIMAYOR ni de los clubes participantes. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la integridad de las competiciones y el bienestar de los protagonistas del fútbol profesional colombiano”, sentenció.

DimayorIndependiente Santa FeMillonarios F. C.Liga BetplayColombiaBogotá

