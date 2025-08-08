Santa Fe vs. Millonarios: Dimayor dio su veredicto y confirmó si se aplaza el clásico

El clásico capitalino pagó los ‘platos rotos’ por culpa de los violentos. A raíz de lo sucedido en el Movistar Arena -donde barristas de ambos equipos se enfrentaron previo al concierto de Damas Gratis-, la Alcaldía de Bogotá tomó cartas en el asunto.

“Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días”, explicó Gustavo Quintero Ardila, secretario de gobierno.

Quintero agregó que “por ello en la sesión de la Comisión Distrital de Fútbol solicitaremos a la Dimayor el aplazamiento del partido de fútbol femenino Millonarios vs Santa Fe de mañana y la reconsideración de la fecha del partido entre los planteles masculinos de estos mismos equipos programado para el 13 de agosto”.

Según conoció SEMANA, estos requerimientos fueron analizados por la Dimayor y la decisión ya está tomada.

Tanto el clásico femenino de este sábado, como el masculino del próximo miércoles, quedan aplazados y pendientes de una nueva fecha por confirmar.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno. | Foto: Secretaría de Gobierno

El clásico adelantado por la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II ya había sido reprogramado hace unos días, pues se cruzaba con la presentación internacional de América y Atlético Nacional.

Pero ahora cambiará de fecha por una situación de fuerza mayor. Las autoridades de Bogotá temen que haya nuevos disturbios en el marco del partido y por eso pidieron el aplazamiento aceptado en la cúpula de Dimayor.

En dicho juego se esperaba la asistencia de hinchada visitante, en cumplimiento del acuerdo que tienen ambos clubes desde hace varios años.

Lo cierto es que la tensión entre las barras es total después de lo sucedido en el concierto de Damas Gratis, que resultó cancelado por los demanes que se produjeron al interior del recinto.

“Chau, Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido", indicó Pablo Lescano, voz principal del grupo argentino.

Daniel Torres, referente de Independiente Santa Fe | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La Alcaldía rechaza los actos violentos

Lo cierto es que esta decisión de aplazar los dos clásicos era algo que se veía venir, pues la Alcaldía de Bogotá rechazó tajantemente los actos de violencia entre barras asociadas al fútbol local.

“Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

De paso, lamentó “la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.