El Torneo Betplay definió los ochos clasificados a cuadrangulares: solo tres tradicionales de la A avanzaron

El camino hacia la máxima categoría del fútbol profesional colombiano supera su primera gran prueba de fuego. Este sábado, 18 de abril de 2026, tras una jornada de “todos contra todos” cargada de nerviosismo, sorpresas y goles de último minuto, se confirmaron los ocho clubes que mantienen vivo el sueño de la Primera División. Solamente hay tres tradicionales de la A que lograron avanzar de ronda.

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El Torneo BetPlay es una de las competiciones más exigentes del fútbol colombiano. Jugadores y cuerpo técnico deben trabajar bastante la parte mental para no desistir del sueño de ascender y no continuar más en la segunda división. La competencia es durísima en medio de un formato donde ser campeón en el primer semestre o ser el mejor de la reclasificación, no garantiza el ascenso.

Durante 16 fechas del ‘Todos contra Todos’, los equipos batallaron no solo por los puntos, sino por la consolidación de un estilo de juego que les permita llegar con “aire” a la fase definitiva y una idea de juego más madura para no recaer en los cuadrangulares.

Unión Magdalena vs. Inter de Palmira. Foto: Dimayor

Por otra parte, quedar fuera de los ocho significa seis meses más de planeación en el limbo, mientras que entrar abre la puerta a la gloria económica y deportiva que le puede dejar en la A.

El reglamento de la Dimayor establece que los ocho clasificados se dividen en dos grupos (A y B) de cuatro equipos cada uno. Las cabezas de serie son el primero y el segundo de la tabla general, quienes gozan del “punto invisible” (ventaja deportiva en caso de empate en puntos).

Rumbo a los cuadrangulares en la B

Esta fase se juega bajo el formato de seis fechas por grupo, en ronda de todos contra todos. Solo el que logre liderar su cuadrangular tras las seis jornadas obtendrá el tiquete directo a la gran final del semestre.

La sorpresa pasa porque clubes tradicionales en este torneo como Patriotas o el Independiente Yumbo (antes Atlético Huila) y que en el pasado han podido ascender, quedaron eliminados. Mientras que otros viejos conocidos de la A, como Unión Magdalena, Deportes Quindío y Real Cartagena, sí lograron instalarse en los cuadrangulares.

Internacional de Palmira (Cabeza de serie - Grupo A) Unión Magdalena (Cabeza de serie - Grupo B) Deportes Quindío Envigado Real Cartagena Bogotá FC Barranquilla FC Tigres FC

El sorteo de los cuadrangulares semifinales se llevará a cabo este domingo (19 de abril) a la 1:00 p. m.