Una victoria le hubiera permitido a la Selección Colombia Femenina quedar más cerca del cupo al Mundial de Mayores de Brasil 2027, pero el empate en Lanús no es malo y le permite seguir en la zona alta de la tabla de posiciones y peleando por los cupos al evento de la FIFA.

Colombia vs. Argentina era el duelo estelar de la séptima fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, que le dio descanso a Paraguay, ya que solamente hay nueve selecciones en disputa, pues Brasil será la gran anfitriona del Mundial de la categoría.

Los ojos estaban puestos en el rendimiento de la Selección Colombia en la provincia de Buenos Aires, donde fue la visitante luego de dos salidas de local en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. La ‘Tricolor’ salió con sus figuras para hacerle frente a la candidata a la victoria: Linda Caicedo, Katherine Tapia, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas y Leicy Santos.

La Colombia del técnico Ángelo Marsiglia mostró su tenacidad ante los equipos grandes y no se escondió, con el común denominador de que la jerarquía ya no es un sueño, sino que está instalada en el grupo de jugadoras. Pese a intentar en la zona de ataque para abrir el marcador, Argentina estuvo solvente en la defensa y alejó a Linda Caicedo de Leicy Santos para evitar sorpresas.

Por su parte, a las argentinas también les costó abrir el marcador. Avanzaban con posesión ofensiva, bloques adelantados, relevos por las bandas, pero la línea defensiva del visitante no permitió que las atacantes pudieran celebrar. Un juego fundamental para el entrenador Marsiglia, quien probó su defensa ante el mejor equipo de la región y también pudo hacerle daño.

Colombia empata en Argentina y se acerca al Mundial

Al final, fue un 0-0 en La Fortaleza de Lanús, sobrenombre que recibe el estadio Néstor Díaz Pérez, y la Selección Colombia suma un punto más en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina que le acerca al Mundial 2027.

La Selección Argentina es primera por la diferencia de gol de +14 y con 14 puntos, mientras que Colombia le sigue con la misma puntuación, pero con +7. Hasta el momento, ambas selecciones clasifican al Mundial de Brasil, a falta de las últimas jornadas de la Liga de Naciones en el mes de junio.

Las dos primeras de la tabla de posiciones, más Brasil como anfitrión, van directo, mientras que la tercera y cuarta irán a un repechaje. Las selecciones Chile y Venezuela ocupan esos lugares de repesca.