Colombia vs. Argentina por la final del Sudamericano Sub-17: canal y nueva hora para verla en vivo

Colombia y Argentina jugarán la gran final del Sudamericano Sub-17 este domingo, 19 de abril de 2026. La hora de arranque del partido será a las 5:30 p.m. de Colombia (7:30 p.m. de Luque, Paraguay) y los canales para ver el juego en vivo serán Caracol HD2 y RCN HD2 (TDT).

Hubo un cambio de horario en el partido, y la propia Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lo explicó por medio de sus canales oficiales: “De acuerdo con la organización, el compromiso que estaba programado para las 6:00 pm ahora se jugará a las 5:30 de la tarde (hora de Colombia) en la cancha de CONMEBOL (Luque, Paraguay)“.

Luque, Paraguay, se viste de gala para la gran final de este torneo, con la Selección Colombia Sub-17 buscando dejar atrás la mala suerte que han tenido todas las categorías de La Tricolor a lo largo de los últimos años en compromisos decisivos.

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Colombia llega a la final luego de golear a Brasil en la semifinal de la competencia. En un sorpresivo encuentro, los cafeteros le propinaron un contundente 3-0 a La Canarinha, con un gol polémico que aún despierta comentarios entre la prensa y los aficionados.

Fue el primero de los tres. Adrián Mosquera remató de media distancia hacia el arco brasileño; el esférico dio en el palo superior y, al caer, pegó sobre la línea de gol. Todo esto a los 53′ del segundo tiempo.

Hay dudas sobre si la pelota entró o no entró, pues en la transmisión oficial del evento parece que no fue así. Sin embargo, el central validó el tanto.

¡GOLAZO DE COLOMBIA!



Adrián Mosquera metió un zapatazo desde fuera del área y puso el 1 a 0 de Colombia frente a Brasil.



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A Colombia le validaron polémico gol en el Sudamericano Sub-17: Brasil lo padeció

Ya después, la marea amarilla siguió su rumbo y José Escorcia volvió a anotar por duplicado. Si había dudas por el polémico gol, Colombia se encargó de encajar otros dos más para reiterar su supremacía en el campo sobre los brasileños.

La FCF reseñó así la gesta cafetera: “El conjunto colombiano salió al terreno de juego con determinación y mostró solidez en su propuesta, logrando imponerse en diferentes tramos del partido. La efectividad en el frente de ataque fue uno de los factores determinantes para inclinar la balanza a su favor”.

Y añadieron: “Con estos goles, Colombia firmó una destacada actuación en un partido decisivo, acercándose al objetivo de disputar la final del torneo”.