A Colombia le validaron polémico gol en el Sudamericano Sub-17: Brasil lo padeció

Polémica en el Sudamericano Sub-17 de 2026. Este jueves, 16 de abril, Colombia enfrentó a Brasil por las semifinales de la competencia. Aunque La Canarinha siempre parte como favorita, La Tricolor dio sorpresa.

Al minuto 53′ del segundo tiempo, cuando la paridad parecía apoderarse del marcador final, Colombia se fue adelante en el tablero con un 1-0 gracias al gol de Adrián Mosquera. Sin embargo, acabó siendo un tanto polémico.

Mosquera remató fuerte de media distancia, dejando casi sin posibilidades al portero brasileño. El balón acabó pegando en el palo superior del arco, y cuando cayó, el juez central del compromiso determinó que había cruzado la línea de gol. Sin embargo, la imagen no es clara.

Una toma, detrás del arco de Brasil, muestra que el balón quedó sobre la línea de gol, más no la cruzó. El debate se encendió en redes sociales y todos están opinando de ello, pues acaba siendo una acción clave que cambió el rumbo del partido.

¡GOLAZO DE COLOMBIA!



Adrián Mosquera metió un zapatazo desde fuera del área y puso el 1 a 0 de Colombia frente a Brasil.



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Colombia derrotó a Paraguay y clasificó al Mundial Sub-17

Sin embargo, a pesar de la polémica, Colombia se concentró en ampliar su ventaja sobre Brasil. A los 66′, por obra de José Escorcia, La Tricolor puso el 2-0 parcial con el que frenó a la siempre peligrosa Brasil.

¡COLOMBIA ACARICIA LA FINAL!



Golazo de José Escorcia para poner el 2 a 0 frente a Brasil.



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La cereza del pastel llegó también gracias a Escorcia, quien colocó el 3-0 definitivo y selló el pase cafetero a la gran final.

La alegría fue total en el banco técnico cafetero. Aunque Brasil lo intentó en varios tramos del compromiso, no fue efectivo y la defensa colombiana, junto a su guardameta, estuvieron claros para evitar si quiera el descuento.

El rival de Colombia, en la gran final del Sudamericano Sub-17, saldrá del ganador entre Ecuador y Argentina. La Tricolor quiere dejar de lado las malas experiencias que ha tenido en el último tiempo, en todas sus categorías, incluso en las dos ramas, masculina y femenina, espera regresar al país con un título que adorne las vitrinas.

Los ojos de la prensa y los aficionados están puestos en las jóvenes promesas de la Selección Colombia.